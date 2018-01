Voucherele de vacanță - marea realizare a turismului românesc?!

Ministerul Turismului a reușit să stabilească, în perioada 5 ianuarie 2017 – 26 ianuarie 2018, un cadru legislativ în baza căruia să se poată dezvolta în continuare activitățile din acest sector al economiei României, pe termen scurt, mediu și lung. „La final de mandat, le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în activitatea de ministru al Turismului, timp de un an. A fost un an marcat de o muncă asiduă pentru modificarea cadrului legislativ, astfel încât să optimizăm activitatea tuturor actorilor implicați în acest sector al economiei. Am realizat un cadru legislativ care poate aduce contribuții importante la creșterea economică a României, pe termen scurt, mediu și lung. Ponderea Turismului în Produsul Intern Brut (PIB) a crescut de la 1,5% (2016) la aproximativ 2,6% (2017), iar pentru acest an sunt preconizate alte creșteri importante, bazate pe măsurile aplicate în cursul anului 2017“, declară ministrul Mircea Titus Dobre.

O mare realizare a anului 2017 este, potrivit lui Dobre, acordarea voucherelor de vacanță, în valoare de 1.450 de lei, pentru angajații din sectorul bugetar. Acest program a fost adoptat la 30.06.2017, prin Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă. Actul normativ prevede obligativitatea acordării voucherelor de vacanță angajaților din sistemul bugetar, măsură asumată prin Programul de Guvernare 2017-2020.

O altă mare realizare a anului 2017 pare să fie implementarea Master Planului pentru Turism, pornind de la inventarierea și evaluarea investițiilor nefinalizate din fonduri europene și guvernamentale. Astfel s-au asigurat fondurile pentru finalizarea investițiilor care reprezintă certitudini pentru dezvoltarea turismului în fiecare zonă unde investițiile au fost contractate. Prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism – Master Planul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, a fost îndeplinită această măsură din programul de guvernare.

De asemenea, după un an de analiză a problemelor care afectează în egală măsură turiștii și agențiile de turism, s-a adoptat legea pentru garantarea pachetelor de servicii turistice. Legea nr. 277 din 28 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 04.01.2018 cuprinde o serie de măsuri în domeniul turismului menite să contribuie, pe de o parte la protecția turiștilor iar, pe de altă parte, la întărirea disciplinei în materie de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

Pentru a răspunde nevoilor angajatorilor din sectorul HORECA, s-a făcut posibilă înființarea unui Centru național de învățământ și reînființarea școlilor de meserii, inclusiv a celor postliceale pentru formarea profesională forței de muncă în domeniul turismului. Pe structura SC CIT SA, companie deținută 100% de Statul român prin Ministerul Turismului, au fost demarate procedurile privind înființarea primului centru de formare în domeniul turismului la standarde ridicate.

Pentru a veni în sprijinul dezvoltării turismului la nivelul fiecărei regiuni a țării, s-a definitivat cadrul legislativ care să stea la baza funcționării Organizațiilor de Management al Destinației (OMD). Măsura a fost implementată prin adoptarea OG nr.15/23.08.2017 prin care s-a modificat OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România. În cadrul actului normativ a fost definită organizația de management a destinației turistice, ca structură public-privată, ce se înființează ca un ONG și permite autorităților publice locale ca, împreună cu mediul privat din turism, să stabilească și să implementeze strategii de promovare a destinație precum și de dezvoltarea serviciilor turistice în zonă.

Programul Primul Centru de Agrement este o altă mare realizare a anului 2017. Memorandumul privind implementarea și derularea programului a fost adoptat pe data de 16 februarie 2017 de către Guvernul României alături de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, act normativ publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 27 decembrie 2017.

O prioritate a anului 2017 a fost și elaborarea și adoptarea Legii Turismului. Proiectul Legii Turismului, trimis spre avizare externă, a fost elaborat în baza consultărilor cu membrii Comitetului Consultativ pentru Turism și ai Comitetului Interministerial pentru Turism. Acesta vizează reglementarea unor aspecte considerate deosebit de importante pentru dezvoltarea acestui sector economic.