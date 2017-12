Vrabia uninominalului

Starea de greaţă s-a manifestat, zilele trecute, printr-o acută scîrbă de vot. De atîta umblat pe drumuri pentru un anemic de vot, fără nici măcar vreo semnificaţie aparte în materie de uninominal, tema preferată a prezidentului, s-au umplut unii de scîrba de vot. Se aude prin tîrg că, pentru faptul că nu ne-am însuşit temeinic tema uninominalului prezidenţial, vom fi scoşi din nou la referendum, transformat într-un pisălog modern menit să ne bage bine în cap uninominalul ideal. Am sesizat, în zilele referendumului, o scîrbă totală manifestată de cetăţeni faţă de clasa noastră politică rămasă repetentă la bun simţ. Am văzut alegători blazaţi, privind cu scîrbă spre urnele de votare. Se împotriveau precum cîinii împinşi în dube de către hingheri. După atîtea şi atîtea aranjamente şi mizerii politice, alegătorilor le-a pierit de-a binelea cheful de a vota. Cunosc pensionari care se pregăteau din patru în patru ani să vină la vot. După ce s-au convins că au votat degeaba, fiind traşi în piept, nici nu vor să mai audă de aşa ceva! Am văzut un popor scîrbit de atîta democraţie forţată în interesul unui singur personaj care ne ameninţă că o să ne scoată la referendum pînă le intră tuturor în cap uninominalul cotrocenist. Mă amuză lipsa de maturitate a celui care, fluierînd de la balcon, şi-a imaginat că poporul cu p mare se va năpusti la urne. Au fost destule semnale clare ale absenteismului, dar şmecherii, prea stăpîni pe sine şi pe efectul de rozmarin al băilor de mulţime, nu au vrut să ţină cont de realităţile înconjurătoare. Noroc cu capacitatea moralizatoare a partidelor interesate să-şi conducă turmele la vot pentru a-şi propulsa candidaţii în Parlamentul Europei. E drept, au fost şi unii care, pesemne din reflex sau prea multă slugărnicie, au cotit-o către urnele referendumului, dar şefii le-au pus o piedică măiastră. Oare să nu-şi fi dat seama mai marii ţării că poporul s-a săturat de referendumuri organizate numa’ şi numa’ pentru tranşarea unor dispute de doi lei? E unul care abuzează de încrederea poporului şi acum nu-i vine să creadă că a luat-o peste ochi. Mă rog, şi poporul ăsta, cît este el de răbdător, are o limită. Nu e cazul ca politicienii să se joace cu el de-a popa prostul! Nu-l ameninţa că o să-l scoţi la referendum ori de cîte ori vrei să abuzezi de prevederile Constituţiei care îţi dau apă la moară din belşug, încît, stînd şi gîndind prelung, stau şi mă întreb de ce tot îi şicanezi pe amărăşteni! Plimbă-l, de pildă, pe premier şi bagă-l profund cu capul în urna cu uninominalul prezidenţial pînă îi rămîne în gît! Decît să fie pus bietul cetăţean, din două în două luni, pe drumuri, mai bine s-ar folosi referendumul ca o paraşută uriaşă pentru acoperirea serelor de roşii care au supravieţuit jafului care a însoţit tot timpul democraţia noastră cu fes comunist. În perspectiva alegerilor de anul viitor, referendumul de acum ar putea fi cotat ca o catastrofă. Cu alte cuvinte, alegerile de acum au generat o scîrbă totală faţă de vot, pentru că, oricum, nu s-a schimbat nimic în ţara asta! Cu sau fără uninominal, ne bălăcim în aceleaşi ape tulburi! La ce schimbări să ne mai aşteptăm! Sînt cetăţeni care se jură că nu mai merg la vot pînă nu vor apărea figuri noi cu biografii imaculate! Vrabia uninominalului mălai visează!