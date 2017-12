Vrabie... mălai visează! Primarul Medgidiei vrea rezilierea contractului cu RAJA

15:03:58 / 27 Noiembrie 2017

RAJA = SOROS

Si daca da primaria faliment, ce? Numai bine se vor da bani doar pe servicii utile populatiei. Raja e o companie sorosista care fura de sparge prin metoda "investitiilor in infrastructuri" adica face achizitii (de multe ori inutile) la preturi mega-umflate de la multinationale surori (alde Lafarge . Siemens, etc.), si mai ales se indatoreaza la banci. Astfel rezulta preturi ridicol de mari la apa (care vor creste in continuare) totul avand un scop, visul de aur al sorosismului: aducerea populatiei in stare de ruina financiara si deposedarea de bruma de propietati.