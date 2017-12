Vrăjeala pedelistă

Comunicatul de presă dat publicităţii de PD-L Constanţa în legătură cu şoseaua de coastă poate fi inclus în antologia inepţiilor politice de pretutindeni. Este o adevărată mină de perle de partid! Conţinutul său musteşte de apropouri ieftine şi miros de apă bătută cu mult exces de zel în piuă. În materie de noduri în papură, reprezintă o adevărată capodoperă. Rar mi-a fost dat să văd o lucrare de asemenea dimensiuni în domeniul umorului involuntar! Dacă nu emanau acest comunicat, izvorît, evident, din puţul gîndirii unui activist înverşunat şi supărat pe viaţă, pedeliştii constănţeni aveau toate şansele să rămînă filosofi. Într-un fel, în perspectiva alegerilor prezidenţiale, le-ar fi stat mult mai bine… Dacă tăceau, forţez puţin rima, băieţi deştepţi păreau! În definitiv, ce le place la nebunie pedeliştilor? Să pună beţe în roate. Evident, cu mult meşteşug şi poftă de plătit poliţe. Proiectul şoselei de coastă este o poveste veche, dar parlamentarii de la PD-L cască gura a mirare abia acum! După ce l-a tăvălit prin nisip Sulfina Barbu, făcînd un fel de caterincă pe această temă, obiectivul cu pricina a fost blocat de noua promoţie de-alde Gică Contra, după nume şi prenume, din PD-L. Chiar dacă nu mai este în Parlament, umbra lui Laurenţiu Mironescu se zbenguie peste tot! Dacă cineva mi-ar fi citit comunicatul cu pricina la telefon, m-aş fi grăbit să pun pariu că face parte din creaţia mironesciană. Din cîte înţeleg, în PD-L Constanţa au apărut vlăstare noi. Ca să nu se spună că partidul lor boicotează din nou iniţiativele administraţiei locale, cum, de altfel, se întîmplă de cîţiva ani buni, s-au aruncat la plezneală motivaţii şi acuzaţii menite să genereze o stare profundă de abureală în care să se bălăcească opinia publică. În acest context, pedeliştii pozează cînd în ecologişti de talie mondială, cînd în justiţiari demni de un DNA mai bun şi mai spaţios destinat tuturor adversarilor politici ai actualului prezident. La început, ca să nu-i dea de gol oftica politică generată de iniţiativele administraţiei locale, trag turta pe un posibil “dezastru de mediu”, ignorînd studiile făcute de Ministerul Mediului şi de ceilalţi specialişti angrenaţi în realizarea acestui proiect. La concurenţă cu nodurile în papură moştenite de la Sulfina Barbu, fosta şefă a Mediului, pedeliştii pozează în mama răniţilor constănţeni, catalogînd şoseaua ca fiind “o afacere pesedistă”! Cu schije, provenite de la muniţia manipulată în Portul Constanţa, via Băbeni, în spate, PD-L Constanţa se opune “aranjamentelor dubioase şi grabei suspecte cu care PSD Constanţa împinge acest proiect”(!!) Care grabă, frate portocaliu, că, din cauza opoziţiei pedeliste, Constanţa bate pasul pe loc de cinci ani, refuzîndu-i-se sistematic toate proiectele importante! Înţeleg disperarea celor care se pregătesc să-l susţină la alegerile prezidenţiale pe “independentul” Traian Băsescu. Pînă se linişteşte domnia sa, nu se mai construieşte nimic sub simbolurile celor care nu vor să-l susţină în campania electorală! Ca şi la nivel naţional, la Constanţa, PD-L se poartă ca un partid arogant. De cînd se vorbeşte despre scoaterea PSD de la guvernare, ciolănarii dau din nou roată funcţiilor pe care le-au pierdut în teritoriu. Cu alte cuvinte, cum spune Sorin Oprescu, continuă marea caşcavaliadă a profitorilor! Constat că, peste noapte, diverse păsări de pradă dau roată Prefecturii Constanţa, mizînd pe faptul că Brăiloiu va fi destituit de Muc cel Mic travestit în Ştefan cel Mare. Nu este oare prea devreme? Am citit, de pildă, declaraţia veşnicului nemulţumit Gigi Chiru, care zice că el este singurul care merită să fie prefect! Pe’n ce? Cît priveşte ataşamentul parlamentarilor pedelişti faţă de soarta Constanţei, ne-am convins. Ca şi în cazul domnului preşedinte, care nu lasă nimic în urma lui pe meleagurile natale sau prin împrejurimi! Să-l aleagă cei de la Mărăcineni! În rest, vrăjeală pedelistă.