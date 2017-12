Vrâncenii, deszăpeziţi de constănţeni

AJUTOR Utilajele Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa au continuat lucrările de deszăpezire din judeţul Vrancea. După ce au eliberat de sub nămeţi localităţile Băleşti şi Urecheşti, utilajele Regiei constănţene s-au mutat la Coteşti şi, ulterior, la Garoafa şi Ciuşlea, acolo unde au început lucrările de lărgire a drumurilor judeţene şi degajarea uliţelor. Echipele RAJDP au fost însoţite de trimisul Centrului de Presă Telegraf - Neptun TV Cristi Popovici, care a declarat că locuitorii din comunele vrâncene deszăpezite de echipele de intervenţie de la Constanţa încep să revină la normalitate după ce, mai bine de două săptămâni, au stat sub zăpadă. “Situaţiile din comunele unde utilajele RAJDP au intervenit erau grave şi foarte grave. Localnicii, în cea mai mare parte bătrâni, puteau fi ajutaţi mult mai repede, însă nimeni nu s-a interesat de soarta lor până la venirea utilajelor şi a ajutoarelor de la Constanţa. Cei cu care am stat de vorbă nu credeau că vor apuca să mai vadă lumina zilei. Astăzi (n.r. - ieri) a venit un al treilea transport de ajutoare de la Constanţa, ajutoare care au ajuns la locuitorii din Ciuşlea”, a declarat Cristi Popovici. Primarul comunei Garoafa, de care aparţine satul Ciuşlea, Gheorghe Maghiaru, a declarat că ajutoarele de la Constanţa sunt o mană cerească: “Erau mulţi dintre locuitori care au mâncat zile întregi mămăligă în loc de pâine şi alţii care nu aveau nici măcar mălai pentru mămăligă. În aceste condiţii, eforturile Consiliului Judeţean, ale Primăriei Constanţa şi ale constănţenilor sunt cu atât mai apreciate de locuitorii de aici, care constată că se gândeşte şi la ei cineva”. Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, locuitorii judeţului Constanţa au fost primii care au răspuns strigătului de ajutor al locuitorilor din zonele sinistrate. Campania de colectare a ajutoarelor continuă, locuitorii judeţului putând dona alimente neperisabile la centrele deschise pe raza judeţului.

ACUZE Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a făcut o sinteză a evenimentelor meteorologice deosebit de grave cu care s-a confruntat judeţul Vrancea în perioada 3-16 februarie 2012: “Vreau ca lumea să ştie exact ce am făcut noi, Consiliul Judeţean Vrancea, şi ce NU a făcut Guvernul care, conform legilor statului român, este responsabil pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. Prin atitudinea indiferentă, reprezentanţii PDL au transformat tragedia inundaţiilor din 2005 în teroarea albă a lunii februarie 2012”. Oprişan spune că în perioada ninsorilor a fost evident faptul că administraţia PDL a încercat, prin toate mijloacele posibile, să pună în dificultate un judeţ întreg dintr-un singur motiv, „pentru a pune într-o lumină defavorabilă un lider al opoziţiei - Marian Oprişan”. „Guvernul României nu a alocat niciun leu în Vrancea şi nu a dialogat nicio secundă cu autorităţile locale. Necunoaşterea legii de către reprezentanţii Guvernului, în speţă lipsa de profesionalism a prefectului Sorin Hornea, care a comis eroare după eroare şi s-a opus vehement declarării stării de alertă, deşi zeci de mii de oameni au stat în frig, fără curent şi fără alimente, izolaţi de lume timp de peste o săptămână, se plăteşte”, a afirmat Oprişan.