Vreți să aveți un copil sănătos și armonios? Dați-l la înot!

Dacă aveți copii și vreți ca ei să fie rezistenți și să se dezvolte armonios, ar trebui să-i îndrumați spre înot de la vârste cât mai fragede. Beneficiile pe care le are înotul asupra corpului sunt multiple, iar cu cât este practicat de la vârste mai fragede, cu atât contribuie la o dezvoltare armonioasă, pentru că pune în mișcare tot organismul, întărește imunitatea, dezvoltă respirația și contribuie la desfundarea căilor respiratorii. La cursurile de înot organizate la Palatul Copiilor din Constanța, copiii din județ cu vârste pornind de la 6 ani intră pe calea spre o sănătate de fier și, pe măsură ce cresc, pot ajunge chiar să facă performanță în acest domeniu. Chiar dacă, acum, cei mici iubesc apa sau, dimpotrivă, sunt speriați atunci când văd bazinul de înot, antrenorii din cadrul Palatului Copiilor spun că au metode pentru a-i determina să iubească înotul. ”Primele lecții pe care le ia un copil de 6 ani când vine la înot sunt cele de acomodare cu apa. Ne axăm pe joc, pentru a-l determina pe cel mic să iubească apa, pentru că este la vârsta la care consideră apa un mister”, a spus antrenorul de înot din cadrul secției de Natație a Palatului Copiilor, prof. drd. Elena Hanu.

CUM DEPĂȘESC COPIII FRICA DE APĂ?

Iar dacă cel mic este pur și simplu speriat să intre în bazin, profesorul are capacitatea de a-i da curaj, intrând alături de el în apă și echipându-l cu veste, colaci, plute, mingiuțe și alte accesorii, cu ajutorul cărora acesta îşi poate depăşi temerile. ”În aproximativ zece lecții, copiii se acomodează cu apa, cu mediul, cu noi și cu ceilalți colegi, iar în 10 luni, știe deja să înoate cel puțin un procedeu”, a explicat antrenoarea. În cadrul cercului de înot activează aproximativ 400 de elevi, la toate cele trei grupe: începători, avansați și performanți, un elev făcând parte dintr-o grupă doi sau trei ani, în funcție de evoluția sa. ”În primul an când se înscriu în club, copiii au în medie trei antrenamente pe săptămână, iar pe măsură ce cresc, numărul antrenamentelor este mai mare, pentru că începem să îi pregătim pentru performanță”, a precizat prof. Hanu. Astfel, în al doilea an, elevii fac câte un antrenament de o oră, zilnic, de luni până vineri, iar pe măsură ce cresc, și numărul de antrenamente crește.

FAC PERFORMANȚĂ DE LA 12 - 13 ANI

În cadrul grupelor din cadrul Clubului de Natație, peste 45 de copii participă la campionatele naționale, obținând medalii și premii la competițiile la care merg. ”Avem copii de perspectivă care sunt la nivel de 11 - 12 ani, Alexandru Preda, care s-a clasat pe locul 6 la naționale, Simina Stroe, care s-a calificat în cadrul competiției naționale pentru seniori, și Andreea Vlaicu, care la 13 ani s-a calificat la Campionatul Național de Seniori, pentru probele de 800 - 1.500 de metri”, a spus prof. Hanu. Acești copii muncesc foarte mult, înotând într-o zi în jur de 12 - 13 km, însă au toate șansele să devină nume importante pentru natația din România, spune profesorul.

Selecția copiilor

Selecția la echipa de începători are loc la începutul anului școlar, în septembrie, fiind căutați copii de la șase ani, însă, dacă unele locuri sunt eliberate în cursul anului, grupele de începători pot fi completate și pe parcurs. ”În selecția inițială, ținem cont de criteriile antropometrice: înălțime, anvergură, lungimea palmei, lungimea labei piciorului, iar următoarea selecție are loc după 4 - 6 luni. Atunci verificăm flotabilitatea, alunecarea pe apă, coordonarea motrică, chiar și inteligența motrică. După această etapă, elevii sunt împărțiţi, în funcție de evoluția lor în cadrul echipei, și se lucrează separat cu ei. ”Toți copiii pot face performanță, din punctul meu de vedere, cu condiția să își dorească, să fie serioși, să vină la pregătire și să aibă sprijinul părinților, pentru că, la vârste mici, copilul trebuie să vină însoțit de un adult la antrenamente”, a spus antrenoarea. Ea a adăugat că înotul nu este un sport scump, pentru că nu necesită materiale costisitoare, iar la Palatul Copiilor, cercurile organizate sunt gratuite pentru elevi.