Vrea să fie liber pentru că este bolnav psihic

Şoferul care a provocat, săptămâna trecută, patru accidente rutiere într-o singură zi, sub influenţa stupefiantelor, şi a fost arestat preventiv, a apărut, ieri, în faţa judecătorilor Tribunalului Constanţa, care au judecat recursul formulat de acesta împotriva încarcerării. Marian Eugen Burchi este acuzat de vătămare corporală din culpă, conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa unor produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare şi părăsirea locului accidentului. Avocatul lui a susţinut că tânărul suferă de o afecţiune psihică gravă şi se află sub tratament. Apărătorul a afirmat că, în ziua fatidică, Burchi luase patru medicamente prescrise de doctorul care îl tratează, printre care şi diazepam, care afectează capacitatea de a conduce autovehicule. „Nu suntem în faţa unui infractor notoriu, ci a unei persoane bolnave, care are nevoie de tratament medical de specialitate”, a spus avocatul. El a cerut ca Burchi să fie lăsat în libertate pentru ca fratele şi cumnata lui să îl poată interna într-o clinică specializată în boli psihice. Apărătorul a adăugat că, dacă tânărul rămâne în arest, boala i se va agrava. La rândul lui, procurorul a solicitat menţinerea lui Burchi în spatele gratiilor, afirmând că infracţiunile comise sunt foarte grave şi, dacă este lăsat liber pe străzi, poate deveni pericol public. „Medicul mi-a prescris diazepam de trei ori pe zi şi nu am ştiut că nu am voie să conduc. Dacă ştiam, nu mă urcam la volan”, a precizat Marian Eugen Burchi în faţa instanţei. La final, judecătorii i-au respins recursul şi au dispus ca tânărul să rămână în arest pentru următoarele 29 de zile.

AVENTURĂ RUTIERĂ Amintim că, pe 1 martie, în jurul orei 12.00, Burchi se afla la volanul autoturismului său marca BMW când a lovit patru maşini parcate. El a fost prins 40 de minte mai târziu, când poliţiştii l-au reperat în trafic, pe strada Ion Luca Caragiale, la volanul aceluiaşi BMW. La un moment dat, din cauza nepăstrării distanţei regulamentare, acesta a intrat în coliziune cu un autoturism marca Dacia Logan, condus regulamentar de Nicuşor N., de 33 de ani. În urma coliziunii, un pasager aflat la bordul Loganului a fost rănit şi transportat cu ambulanţa la spital. Poliţiştii l-au testat pe suspect cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ. Surpriza a venit, însă, la testele pentru stupefiante, care au ieşit pozitive la THC (n.r. - tetrahidrocannabinol - substanţă activă conţinută de canabis) şi benzodiazepine (n.r. - grup de compuşi activi farmacologic). Deşi oamenii legii i-au suspendat permisul de conducere, după câteva ore, bărbatul s-a urcat iar la volanul aceleiaşi maşini şi a pornit pe bulevardul Mamaia. Ajuns în zona intersecţiei cu strada Răscoalei, arată anchetatorii, pe fondul nepăstrării distanţei regulamentare, acesta a acroşat un Matiz. Şi-a continuat, însă, drumul şi a ajuns în zona Inel II. În jurul orelor 18.45, Buchi a lovit trei maşini parcate pe strada Eliberării, în zona unei staţii de taximetre.