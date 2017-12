Vrea să fie liber pentru că este grav bolnav

Pe rolul Tribunalului Constanţa a ajuns, ieri, cererea de eliberare provizorie sub control judiciar a lui Viorel Pârlog, din Tulcea, lichidatorul judiciar arestat în urmă cu o săptămână pentru trafic de influenţă. În susţinerea solicitării, bărbatul a depus, prin intermediul avocaţilor, mai multe documente care atestă starea lui precară de sănătate, în sensul că a suferit o operaţie pe cord deschis, că are grave probleme cu rinichii şi alte complicaţii create de diabet. Judecătorii au invocat, din oficiu, excepţia privind competenţa materială a Tribunalului Constanţa, dat fiind faptul că, potrivit Codului de Procedură Penală, competenţa judecării unei astfel de cereri revine instanţei pe teritoriul căreia acuzatul îşi are domiciliul, a săvârşit infracţiunea şi a fost reţinut. Cum în cazul lui Pârlog toate acestea s-au petrecut pe raza judeţului Tulcea, competenţa judecării cererii a fost declinată către Tribunalul Tulcea. Reamintim că Viorel Pârlog a fost prins în flagrant, pe 11 septembrie, după ce a fost denunţat de patronul unei societăţi comerciale. Potrivit procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Pârlog a acţionat în calitate de lichidator judiciar al societăţii denunţătorului şi, de pe 7 septembrie până pe 9 septembrie, i-a cerut acestuia 4.000 de lei pentru a interveni pe lângă judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Tulcea. Scopul era de a-l determina pe magistrat să soluţioneze lichidarea judiciară în favoarea patronului, în sensul de a-l ajuta să obţină cât mai multe active ale firmei aflată în faliment. Întrucât nu era pentru prima oară când Pârlog îi cerea bani cu acest scop, denunţătorul a mers la DNA şi a făcut plângere împotriva lichidatorului. El le-a povestit procurorilor anticorupţie că, pe 6 mai, i-a mai dat lui Pârlog 600 de lei, din cei 1.000 pretinşi de acesta pentru a-l ajuta în cursul procedurii de lichidare judiciară. Viorel Pârlog a fost reţinut imediat după ce a primit 4.000 de lei de la denunţător.