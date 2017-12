Vrea să fie liber pentru că... lumea a uitat de crima comisă de el

Un bărbat acuzat că a omorît cu cruzime o femeie de 66 ani a apărut, vinerea trecută, pentru prima dată, în faţa instanţei Tribunalului Constanţa şi a cerut să fie judecat în libertate pentru că „ecourile faptei lui s-au stins şi lumea a uitat crima comisă de el”. George Adrian Ioan, de 36 ani, din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu, a solicitat, prin intermediul avocatului din oficiu, înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu. Cererea i-a fost respinsă de judecător. Reamintim că George Adrian Ioan a fost arestat pentru omor, tentativă de viol şi tîlhărie. Potrivit actului de inculpare, în seara de 15 octombrie 2008, el a intrat în camera Licăi Costea, de 66 ani, la care locuia în gazdă, şi a tăbărît pe ea. Anchetatorii au stabilit că agresorul a ameninţat-o cu moartea pe bătrînă dacă nu întreţine cu el raporturi sexuale. Pentru că a fost refuzat, chiriaşul a lovit-o cu pumnii în cap, a strîns-o cu mîinile de gît şi apoi a sufocat-o cu o pernă. Victima a reuşit să scape cu viaţă şi, sub pretextul că vrea să ia nişte medicamente din bucătărie, a băgat mîna într-un borcan cu sare şi i-a aruncat în ochi agresorului, lovindu-l în acelaşi timp şi cu piciorul în zona genitală. Lica Costea a ieşit în faţa blocului, în pielea goală, dar a fost ajunsă din urmă de agresorul înarmat cu două cuţite. Cu chiu, cu vai, femeia l-a convins să plece, promiţîndu-i că nu îl va reclama la Poliţie. Iniţial, Lica Costea a mers la Medicina Legală, unde medicii i-au eliberat un certificat în care au menţionat că femeia are nevoie de şase-şapte zile de îngrijiri medicale. După o lună, starea de sănătate a femeii s-a agravat şi, pe 11 noiembrie, a mers la spital, acuzînd dureri mari de cap. În urma investigaţiilor medicale la care a fost supusă, medicii au descoperit că, din cauza loviturilor primite de la chiriaşul său, Lica Costea a suferit grave leziuni cerebrale. Femeia a fost operată şi, două zile mai tîrziu, a murit. În faţa anchetatorilor, George Adrian Ioan nu a recunoscut acuzaţiile şi a susţinut că bătrîna i-a cerut să întreţină raport sexual cu el, în schimbul chiriei pe luna respectivă. În plus, a negat că ar fi luat din casa victimei 150 de lei şi două cuţite. Anchetatorii spun că Ioan a mai fost condamnat, în 2004, pentru viol, fiind eliberat condiţionat din penitenciar în noiembrie 2006, cu un rest de pedeapsă de 755 de zile.