Vrea să fie liber să îşi crească copilul

Brăileanul Teodor Fluturaş, de 27 de ani, judecat la Constanţa pentru că a violat o femeie, a cerut, vineri, instanţei eliberarea provizorie sub control judiciar. Bărbatul a susţinut că este nevinovat şi că acuzaţia care i se aduce este o minciună. „Doresc să fiu pus în libertate pentru că am un copil de trei ani şi jumătate pe care l-am crescut singur de la două luni”, a spus Fluturaş în faţa judecătorilor. Instanţa i-a respins cererea, decizia fiind definitivă. Potrivit rechizitoriului, incidentul care l-a adus pe Fluturaş după gratii a avut loc, în noaptea de 18 spre 19 iulie, pe plaja din zona de nord a staţiunii Mamaia. Victima violului le-a spus anchetatorilor că a fost la o terasă împreună cu prietenul ei. La un moment dat, cei doi s-au certat, iar femeia a plecat în căutarea unui taxi pentru a ajunge acasă. Procurorii spun că, în apropierea unui camping, ea a fost abordată de doi agenţi de pază care i-au promis că o vor ajuta să găsească un taxi. Unul dintre ei a dus-o pe plajă şi a obligat-o să întreţină cu el relaţii sexuale. După ce a scăpat din mâinile agresorului, victima a sunat la 112, iar în scurt timp oamenii legii au reuşit să îl prindă pe violator. Teodor Fluturaş era angajat la o societate de pază şi protecţie şi, în seara incidentului, asigura paza la un hotel din apropierea campingului unde a găsit-o pe victimă. „Eram în timpul serviciului, la postul 1, iar colegul meu m-a anunţat că a intrat o femeie în zonă, la postul trei. Era beată. M-am dus la el şi fata a intrat în hotel. Am luat-o cu colegul de mâini şi am dat-o afară. Asta a fost tot“, a declarat Teodor Fluturaş în faţa anchetatorilor. Declaraţia lui a fost infirmată de susţinerile coleglui său, care a spus că, după ce a violat-o pe femeie, Fluturaş a venit şi l-a întrebat dacă nu vrea să întreţină şi el relaţii sexuale cu victima. Urmele de viol au fost confirmate şi de medicii Serviciului de Medicină Legală Constanţa.