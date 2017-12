Vrea să se mărite cu tatăl ei biologic

O adolescentă din SUA a dezvăluit, într-un interviu pentru New York Magazine, că are de gând să se mărite cu tatăl ei biologic, după o relaţie de doi ani de zile. Tânăra, în vârstă de 18 ani, a explicat că s-a regăsit cu tatăl său după 12 ani în care au fost separaţi. Fata susţine că au planificat să aibă şi un copil. Conform fetei, tatăl a fost cea care a găsit-o pe Facebook, când ea era în liceu. S-au întâlnit la scurt timp, iar ea s-a mutat la el după o săptămână. Tânăra susţine că a făcut sex cu tatăl său şi au început o relaţie: "Toată familia din partea mamei ne vede ca tată şi fiică. Printre cei care ştiu că el este tatăl meu se numără şi părinţii tatălui meu, femeia cu care locuim şi cea mai bună prietenă a mea". După nuntă, tânăra susţine că au de gând să se mute în New Jersey, unde incestul este legal.

Foto: Imaginea are doar scop ilustrativ