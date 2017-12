"Vreau să cuceresc România!"

Fosta componentă a trupei "Mandinga", Elena, are un succes remarcabil la debutul în cariera solo, iar single-ul "Vocea ta", care dă şi numele albumului, este, deja, foarte apreciat, atît de fani, cît şi de specialişti. Aflată pe litoral, Elena a vorbit despre succesul ei şi despre dragostea sa pentru muzica latino.

Ai cîntat în mai multe formule de trupă. Cum este formaţia ta de acum?

Eu cred că acum este O.K, mă simt foarte bine în această variantă, mă avantajează. Eu am păstrat formula veche, pe care am avut-o la "Mandinga", pentru că s-a bucurat de un mare succes. Am păstrat, de asemenea, şi colaborarea mea cu Laurenţiu Duţă, care a adus succes la "Mandinga", piesa "Soarele meu" e scrisă de el. Mergem pe această reţetă, pentru că are succes. Cred în acest mic secret, pe care l-am descoperit. Am instrumentişti din toată ţara, pe care i-am descoperit făcînd o preselecţie riguroasă. A fost destul de greu să îi găsesc, dar sînt mulţumită de ceea ce s-a întîmplat pînă acum, că am apărut atît de repede pe piaţa muzicală. La ora actuală, albumul meu, care se numeşte "Vocea ta" şi conţine 10 piese, se află pe piaţă. Pe acest material discografic există şi un remix la piesele "Vocea ta" şi "Soarele meu", pentru a cuceri şi cluburile. Sînt fericită, acest album este ca un copil pentru mine, foarte optimist, şi aşa lumea are destule probleme şi trebuie să îi facem viaţa mai uşoară. Sînt mulţumită că am făcut această alegere.

Cine a compus piesele albumului "Vocea ta"?

Majoritatea pieselor sînt compuse de Laurenţiu Duţă, cu el am avut succes încă de cînd eram la "Mandinga" şi cred că voi avea succes şi acum, în această formulă, avîndu-l pe el compozitor.

Cum te descurci cu "răutăţile" foştilor colegi?

Nu mă ating! În clipa în care eşti mulţumit de ceea ce faci, cînd eşti fericit, nu te mai atinge absolut nimic.

Vei participa la festivaluri?

Cred că voi participa de la anul, la festivaluri. Avem o promisiune din Spania, care îmi doresc să se concretizeze. Vreau să particip la "Cerbul de Aur", la tot ce înseamnă festival din România. Vreau să cuceresc, într-adevăr, România! După care, vreau să o iau, încet, încet, pe plan internaţional, pentru că simt că în această formulă avem şanse mari.

De ce ai ales acest gen de muzică?

Îmi place muzica latino şi cred că mă “prinde“. Îmi place tot ceea ce înseamnă ritm latino, de aceea mi-am deschis şi două şcoli de dans. Este foarte frumos. Cred că pe oricine ar asculta, o zi, salsa sau ar merge o oră la un curs de dans l-ar prinde "flama" imediat. Salsa este o muzică de care depinzi, dacă nu o mai asculţi, îi simţi lipsa. Înainte nu aveam nicio... treabă cu acest gen de muzică, îmi plăcea foarte mult să cînt R&B, slow. Cred că fiecare solistă are Mariah Carey în cap, dar este foarte bine că se începe cu aşa ceva. Pe parcurs, am realizat că, de fapt, iubirea mea este muzica latino, iar dacă începi să cînţi aşa ceva, nu te mai poţi opri.

Cum împaci viaţa de familie cu cea de artist?

Înainte, nu aveam timp de familie, eram plecată în turnee, perioade foarte lungi. Acum am căzut de comun acord cu ai mei, ca, de cîte ori au timp, să vină cu mine în turnee. Au venit la primul meu concert solo, au fost la fel de emoţionaţi ca şi mine, dar mă simt foarte bine cu ei alături.