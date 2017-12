„Vreau să devin un specialist bun în ţara mea”

Cel mai important lucru, atunci cînd planurile nu ne ies întocmai cum am fi dorit, este să trecem peste dezamăgire şi să o luăm de la capăt. Asta a descoperit şi Lucian Crăciun, absolvent al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) Constanţa, promoţia 2009. El a participat, în acest an, la Olimpiada Internaţională de Biologie, care a avut loc în Japonia. „Încă din clasa a V-a, de la prima oră de Biologie, mi-am dat seama cît de mult îmi place această disciplină. Am participat la prima olimpiadă la Biologie în clasa a VII-a, dar nu am luat nimic şi am renunţat să mai particip şi anul următor”, povesteşte Lucian Crăciun. După ce a fost admis în clasa a IX-a, la CNMB, Lucian a început să concureze iar în cadrul olimpiadelor. Mai dificil a fost să aleagă la care dintre competiţii să se înscrie. „Îmi place foarte mult şi Informatica şi aş fi vrut să merg şi la această olimpiadă, dar, din păcate, fazele judeţene au coincis în fiecare an, aşa că am ales să îmi concentrez toată atenţia asupra olimpiadelor de Biologie”, îşi aduce aminte Lucian. În clasa a IX-a, el a cîştigat premiul I la fazele locale şi judeţene, calificîndu-se pentru faza naţională, unde a obţinut menţiune. La fel s-a întîmplat şi în clasele a X-a şi a XI-a. „Cîştigînd menţiune, aveam dreptul de a participa la examenul de baraj pentru a intra în lotul extins de olimpici al României, ceea ce am şi făcut în clasa a XI-a. Am cîştigat şi am început pregătirea pentru următorul examen de baraj, cel în urma căruia urma să fiu selectat în lotul restrîns al României”, a declarat Lucian. După două săptămîni de pregătire la Cluj, cu profesori universitari, a sosit şi ziua examenului pentru lotul restrîns. Din păcate, soarta i-a fost potrivnică lui Lucian, nereuşind să se califice în lotul restrîns.

Admis la Facultatea de Medicină

A urmat o perioadă grea pentru el, pe care a depăşit-o mulţumită profesorului îndrumător Doina Munteanu, profesor de biologie în cadrul CNMB. „Profesorul meu îndrumător m-a susţinut foarte mult şi am căpătat iar încredere în mine. Am început iar să mă pregătesc şi, în clasa a XII-a, am ocupat locul şase la Olimpiada Naţională de Biologie”, afirmă Lucian. La fel ca în anul precedent, a susţinut examenul de baraj pentru admiterea în lotul lărgit de olimpici, au urmat două săptămîni de pregătire intensivă cu profesori universitari şi a susţinut al doilea eaxmen de baraj, cel de admitere în lotul restrîns de olimpici, reuşind să se califice pentru Olimpiada Internaţională. Înaintea acesteia, participanţii au urmat alte două săptămîni de pregătire, de această dată la Facultatea de Biologie din Cadrul Universităţii din Bucureşti. Dacă la Cluj, pregătirea s-a axat pe partea teoretică (olimpicii învăţînd chiar şi Biologia predată la facultăţile de profil), la Bucureşti, profesorii universitari le-au arătat elevilor şi cum să facă experimente practice. Olimpiada Internaţională de Biologie s-a desfăşurat în perioada 19-26 iulie, timp în care participanţii au dat nu mai puţin de şase examene: patru practice şi două teoretice. „În examenele practice ni s-au cerut, printre altele, să facem disecţii de nevertebrate, să facem experimente legate de biochimie, precum şi experimente genetice. De exemplu, în cadrul experimentelor genetice, s-au folosit musculiţele de oţet. Nouă ni s-a cerut să numărăm cîte sînt femele, cîte sînt masculi, cîte au ochii roşii sau cîte au ochii albi. Pentru a putea face acest lucru ni s-a pus la dispoziţie şi o lupă”, îşi aminteşte Lucian. În urma competiţiei, Lucian Crăciun s-a situat pe locul 140. Faptul că a putut participa la un eveniment de asemenea amploare, că a văzut cum se lucrează în mediul academic şi că s-a întîlnit cu elevi din toată lumea la fel de pasionaţi de Biologie ca şi el, a făcut ca dezamăgirea să fie mai uşor de suportat pentru Lucian. Pe viitor, adolescentul îşi doreşte să studieze medicina, el fiind deja acceptat la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iulie Haţieganu” din Cluj. „Încă nu ştiu ce specializare îmi voi alege ca medic, dar ştiu că nu vreau să plec din ţară. Pentru mine este mult mai important să-mi am familia aproape. Probabil voi pleca în afară pentru a-mi face doctoratul sau pentru a face practică, dar mă voi întoarce. Vreau să devin un specialist mai bun pentru a profesa în ţara mea”, a adăugat Lucian. Pînă va începe cursurile, va profita de timpul liber pentru a se relaxa. Printre activităţile lui preferate se numără sportul, mai exact baschetul, dar şi realizarea de programe pentru calculator.