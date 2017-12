Vrei în vacanță la turci? Iată când e perioada perfectă ca să pleci!

Dacă vă doriți să vă faceți o vacanță în Turcia la prețuri mici și în care să nu vă loviți de valul de turiști din mijlocul sezonului estival, puteți profita de ofertele agenților de turism pentru luna mai. Astfel, 123Travel (www.123travel.ro) a pregătit pentru turiștii care vor să meargă în Antalya mai multe oferte de sejururi la hoteluri de 4 și 5 stele, la prețuri avantajoase. Astfel, pentru un sejur de 7 nopți la un hotel de 4 stele, pentru perioada 11 mai - 30 mai, în regim All Inclusive, veți plăti doar 242 de euro de persoană. La un hotel de 5 stele, în aceleași condiții, veți plăti 292 de euro de persoană, fără taxe, dacă vă rezervați vacanța până pe 15 aprilie. Și alte agenții de turism pregătesc oferte de nerefuzat pentru aceeași perioadă. De exemplu, la Christian Tour (www.christiantour.ro), pentru un sejur de 7 nopți, în Antalya, în regim All Inclusive, în perioada 12 - 19 mai, veți plăti 211 euro de persoană, fără taxe, în cameră dublă, cu o reducere de 35%. Pe site-ul Zeppelin Tour (www.zepelintour.ro), un sejur de 7 nopți la un hotel de 4 stele, cu mesele în regim All Inclusive, cu plecare de pe 12 mai, pornește de la 267 de euro de persoană. În preț sunt incluse toate taxele și biletele de avion, transferul la aeroport și asistență turistică. La un hotel de 5 stele, prețurile pornesc de la 337 de euro de persoană, pentru un sejur similar.