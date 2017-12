Vrei, nu vrei, trebuie să îți vaccinezi copilul!

11:07:29 / 11 Septembrie 2017

Suntem ceea ce mancam. Toata populatia globului este vaccinata de sute de ani si nu a facut autism. Autism fac copiii cu mame neinformate, nepasatoare, nesimtite, care nu le pasa va sunt insarcinate, si continua sa fie dependente de coffeina, tutun (vezi

Nici copilul si nici mama nu trebuie sa-si exprime liber parerea in legatura cu o chestiune medicala, vaccinuri sau alte lucruri (transplant, donare de organe, etc) pt ca nu au studii medicale, nu au invatat zeci de ani despre medicina si chestii de amanunt in medicina. Cate mamici cunosc ce este un anticorp, ce este un antigen, o gena ? Parerea lor este egala cu zero, asa cum si parerea mea in legatura cu compozitia combustibilului rachetelor lansate in cosmos este tot zero chiar daca o strig in gura mare 24 dr ore din 24, pt ca nici eu nu am nici o competenta in acest domeniu. Ma fac doar de ras si vad ceilalti din jur doar ce prost pot fi.