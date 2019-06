Vrei o tarabă în Constanța sau Mamaia? Participă la licitație!

Primăria Municipiului Constanţa organizează în data de 20.06.2019, la sediul din bd. Tomis nr. 51, reluarea licitaţiilor publice deschise în vederea atribuirii de amplasamente neadjudecate pentru desfășurare de activități comerciale cu caracter temporar în zone publice, în sezonul estival 2019, astfel:

în stațiunea Mamaia, pentru:

comercializare articole handmade (lucrate manual) și cadouri estivale cu articole promoționale pentru municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, ora 10:00;

comercializare obiecte de artizanat, sculptură, pictură sau alte obiecte de artă populară, ora 10:30;

activități fotografice, ora 11:00;

în Constanța, pentru:

producere și comercializare sucuri naturale, pop-corn, vată de zahăr, sandwich-uri, produse de patiserie preambalate (utilaj specializat - vehicul), ora 11:30.

comercializare înghetată (tonetă), ora 12:00; închiriere echipament sportiv (biciclete simple/karturi simple cu pedale), ora 12:30;



Taxa de participare (nerambursabilă), este de 100 lei/amplasament/tip de activitate. Prețul minim de pornire al licitației publice deschisă, modalitatea de organizare și desfășurare a licitației, cât și zonele cu numărul de amplasamente sunt detaliate în caietul de sarcini și în instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere, care se obțin odată cu achitarea taxei de participare/amplasament/tip de activitate. Oferta se va depune pentru fiecare amplasament în parte, pe tip de activitate desfășurată.

Documentele licitației se pot procura începând cu data de 12.06.2019, între orele 13:00 – 16:00, de la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul I. Data limită pentru depunerea ofertelor este 14.06.2019, ora 16:00. Ofertele se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 116 C, etajul I. Relații suplimentare se pot obține de la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul I sau la nr. de telefon 0241/488192.