Vrei să fii bogat? Joacă diversificat!

Inflaţia trebuie înţeleasă ca o creştere generalizată a preţurilor, însă este un indicator foarte important, deoarece, cu cât majorarea preţurilor este mai mare, cu atât puterea de cumpărare a cetăţenilor scade şi, implicit, şi nivelul de trai; acest indicator este relevant şi pentru investiţii, în contextul în care, pentru a fi profitabile, câştigul ar trebui să fie peste inflaţie. Pentru aceasta, populaţia nu ar trebui să aibă doar conturi de economii sau de depozite, ci să investească şi în fonduri mutuale, fonduri de pensii private, în acţiuni pe bursă, spune președintele Bursei de Valori din București (BVB), Lucian Anghel - „Este foarte important ca nivelul inflaţiei să nu fie foarte ridicat pentru a putea menţine nivelul de trai la un nivel cât de cât corespunzător astfel încât să nu altereze puterea de cumpărare a banilor. Dacă o sticlă de ulei costă 5 lei şi cu 100 de lei pot să cumpăr astăzi 20 de sticle, cu aceiaşi 100 lei, într-un an, dacă inflaţia ar fi de 10%, practic aş putea cumpăra mai puţin de 20 de sticle de ulei, deşi am în mână aceeaşi bancnotă de 100 lei“. El a precizat că, atunci când populaţia face o investiţie, câştigul ar trebui să fie peste rata inflaţiei. Dacă depozitele rareori au un randament peste această rată, la bursă, spre exemplu, lucrurile stau diferit; de asemenea, este important să nu avem toate ouăle în acelaşi coş - „Randament înseamnă cât la sută în plus sau cu ce rămâi extra faţă de ce ai investit. Dacă ai investit 100 lei şi mai câştigi încă 5 lei peste cei 100, asta înseamnă într-un an că ai avut un randament de 5%“. Reamintim că, în februarie 2018, România a avut cea mai ridicată rată a inflaţiei din Uniunea Europeană, de 3,8%, media europeană fiind de 1,3% (date Eurostat - n.r.). Potrivit Institutului Naţional de Statistică, indicatorul a urcat în februarie până la 4,7%, de la 4,3% în ianuarie, pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare cu 3,74% şi a celor nealimentare cu 6,27%. În aceeași lună, Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 3,5%, de la 3,2%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an. Pentru finele lui 2019, BNR estimează o rată a inflaţiei de 3,1%.