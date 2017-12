Vrei să renunți la locul de parcare? Iată ce trebuie să faci!

Dacă nu mai aveți de gând să utilizați locul de parcare pe care l-ați rezervat până în 2016, aveți timp până în 15 decembrie să cereți anularea autorizației în baza căreia plătiți și taxa anulală. Tot ce trebuie să faceți este să depuneți o cerere de renunțare la Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, situată în City Park Mall, aripa nouă, etaj 1, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C. Reprezentanții Serviciului Public de impozite și Taxe (SPIT) Constanța atrag atențai că, în cazul în care nu renunțați prin cerere scrisă la locul de parcare, autorizația de rezervare se reînnoiește automat pentru anul 2017, ceea ce înseamnă că veți avea obligația de a plăti în continuare taxa aferentă. Amintim că, la ora actuală, taxa de rezervare a locului de parcare este de 173 de lei pe an, în cazul persoanelor fizice, 500 de lei pe an pentru staționarea autoturismelor deținute de persoane juridice, respectiv 1.070 de lei pe an pentru autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 tone, deținute de persoane juridice. Această obligație fiscală trebuie achitată până la data de 31 martie a fiecărui an. Cei care nu respectă termenul-limită sunt obligați să plătească penalități de 1% pentru fiecare lună de întârziere. Taxa pentru locul de parcare se poate achita la ghișeele SPIT din municipiu, online, pe site-ul www.spit-ct.ro sau https://etax.spit-ct.ro, prin ordin de plată, la orice sucursală bancară, cu numerar, la agențiile Garanti Bank din Constanța, sau la stațiile OMV-Petrom din municipiu, prin serviciul Westaco Express. Nu în ultimul rând, taxele pot fi achitate prin numerar, la toate oficiile Poșta Română din oraș.