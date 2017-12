Vrei să vizitezi Maramureşul? „Visit Maramureș“!

Consiliul Județean Maramureș a lansat aplicația destinată promovării turismului "Visit Maramureș", cu ajutorul căreia turiștii vor putea descoperi Maramureșul în toată splendoarea lui, fiind ghidați de informații actualizate și optimizate pentru nevoile lor, conform unui comunicat de presă al instituției, remis, luni, presei.

"Visit Maramureș" este o aplicație bilingvă (română și engleză) care facilitează accesul unei palete mai largi de utilizatori și interactivă, prin indicarea poziției utilizatorului și posibilitatea de a-l ghida pe acesta. Utilizatorul are posibilitatea de a suna direct din aplicație și de a trimite e-mail sau de a accesa o pagina web. Aplicația funcționează preponderent online, dar are posibilitatea de a funcționa și parțial offline. "În momentul de față, aplicația „Visit Maramureș” se află în faza de dezvoltare, urmând ca în cel mai scurt timp să fie completată cu informații din ce în ce mai diverse, datorită caracterului scalabil pe care aceasta îl deține. Aplicația are următoarea structură: obiective turistice, restaurante și baruri, cazare, cultură și timp liber, informații turistice, calendar evenimente, biserici de lemn, drumul verde, harta Maramureșului. Fiecare dintre cele nouă module este cu funcționare online, dar și cu posibilitatea de a funcționa offline, prin păstrarea cache-ului după o primă accesare. Întreaga aplicație este gândită pentru a veni în sprijinul turiștilor aflați în tranzit prin Maramureș, precum și pentru cei care au aflat despre frumusețile acestui județ și își doresc să le descopere în viitorul apropiat", a declarat președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea.

La modulul “Obiective turistice” se regăsesc monumente, clădiri istorice, arheologie și biserici. “Cazare” este un modul care cuprinde lista cu hoteluri, pensiuni, moteluri și cabane, în timp ce la “Cultură și Timp liber” se pot afla informații despre săli de spectacole, muzee, sport, cluburi, cinema-uri. La secțiunea “Informații turistice", turiștii pot afla detalii despre birourile de informare turistică și agențiile locale. În modulul “Calendar evenimente" se va regăsi lista cu evenimentele organizate în județul Maramureș.

Secțiunea “Biserici de lemn” cuprinde lista cu bisericile de lemn din Maramureș, inclusiv Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord, proiect implementat de Consiliul Județean Maramureș, care a fost premiat cu Premiul de excelență în cadrul Galei Turismului din România 2016.

Secțiunea “Harta Maramureș” prezintă harta județului Maramureș, fiind incluse principalele obiective turistice. Aceasta poate servi ca o veritabilă unealtă de orientare în zonele unde nu este posibil accesul la transfer de date mobile. De asemenea, acest modul oferă posibilitatea, atunci când utilizatorul are acces la date mobile, de rutare către o adresă cu ajutorul motorului Google Maps.

Proiectul “Drumul verde” este un modul exclusiv online, care vizează afișarea unui traseu de 88 km unde nu este permis accesul mașinilor și care leagă șapte sate tradiționale. De-a lungul traseului sunt afișate imagini și informații despre obiective turistice precum: Rezervația Creasta Cocoșului, Pădurea Crăiasca, Lacul Morărenilor, Tăurile de la Hoteni, Turbăria Iezerul Mare, Cheile Tătarului, Mlaștinile Poiana Brazilor etc.