Vrei să-ţi verifici bagajul de mână? La KLM poţi folosi Realitatea Augmentată

Începând de săptămâna aceasta pasagerii KLM Royal Dutch Airlines pot folosi Realitatea Augmentată (AR) pentru a verifica dacă bagajul lor de cală are dimensiunea potrivită, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Cum funcționează ?

Controlul bagajului de mână prin realitatea augmentată se face folosind aplicația mobilă KLM și este valabil pentru utilizatorii iOS. Aplicația are încărcată o valiză virtuală transparentă, ce indică dimensiunile permise pentru bagajele de mână. Tehnologia Realităţii Augmentate face posibil ca imaginea virtuală să fie transpusă in realitate şi să fie utilizată interactiv. Acest lucru ajută pasagerul să verifice de acasă dacă bagajul său de mână are dimensiunea corectă.

Alte aplicații ce folosesc Realitatea Augmentată

Controlul bagajului de mână prin Realitate Augmentată a fost adăugat funcţiilor existente ale aplicaţiei KLM : oferirea de informaţii actualizate ale zborurilor, rezervarea unui zbor, check in online, descărcarea biletelor de îmbarcare sau rezervarea unor locuri în aeronavă. Pasagerii pot folosi aplicaţia KLM pentru a afla tot felul de informaţii utile şi sfaturi cu privire la istoricul zborurilor KLM. Dacă un zbor de la Schiphol va avea o întârziere semnificativă, utilizatorii au, de asemenea, opţiunea de a activa o gustare sau un voucher de masă. “Folosind potenţialul Realității Augmentate, KLM face următorul pas în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor digitale. Pasagerii pot vedea acum dacă bagajul lor de mână are dimensiunea corectă astfel că rămânem pionieri ai inovării în interesul pasagerilor noştri”, a declarat, potrivit comunicatului, Pieter Groeneveld, Senior Vicepreşedinte Digital Air France-KLM.

Mai multe iniţiative AR la KLM

Acest serviciu vine în urma altor iniţiative AR de succes ale KLM, cum ar fi afişarea unei aeronave Dreamliner la 360 de grade în aplicaţia KLM. Aplicaţia KLM Houses are un nou serviciu AR. Cu iOS11, este acum posibil să experimentezi povestea casei lui Anthony Fokker 98 prin Realitatea Augmentată! Apasă pe iconiţa cu aeronavă albastră şi zboară cu diferite aeronave Fokker.

Aplicaţia KLM, descărcată de milioane de ori

Aplicaţia KLM a fost deja descărcată de milioane de ori şi are peste 100.000 de utilizatori activi în fiecare zi. Nu mai puţin de 70% dintre utilizatorii aplicaţiei sunt logaţi în permanenţă şi folosesc aplicaţia de câteva ori pe lună. Caracteristicile aplicaţiei sunt concepute pentru a spori confortul pasagerilor înainte, în timpul călătoriei şi după călătorie.