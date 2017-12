Vrei un job nou? Una din cinci firme angajează

Unul din cinci angajatori din România vrea să-și sporească numărul de salariați în trimestrul IV din 2017, 12% au planificat reduceri de personal, iar 66% n-au de gând să facă nicio schimbare în organigramă, arată un studiu al Manpower Group. De aici rezultă o previziune netă de angajare de +15%, cu un punct procentual mai puternică decât cea raportată în trimestrul III și cu trei puncte peste cea din perioada similară a anului trecut. „Prognozele sunt din nou pozitive și, pentru al nouălea trimestru la rând, valorile sunt alcătuite din două cifre. Lipsește însă omogenitatea din trimestrele II și III (adică nu sunt creșteri în toate sectoarele). Astfel, pentru trimestrul IV sunt raportate intenții negative în două sectoare - în energie electrică, apă & gaze și în transport, depozitare și comunicații. De asemenea, în cinci dintre cele opt regiuni și în cinci dintre cele zece sectoare de activitate, firmele și-au temperat planurile de angajare. Astfel de semne de prudență sporită sunt deseori asociate cu un cadru de reglementare în schimbare, care-i determină pe patroni să intre în expectativă, până reușesc să-și recalibreze bugetele și nevoile de personal“, spune oficialul Manpower Group România Igor Hahn. Cel mai mare declin, atât de la trimestru la trimestru, cât și de la an la an, se înregistrează în Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, unde previziunea curentă este de +2%, cu 21 de puncte procentuale mai slabă decât în trimestrul III/2017 și cu 23 sub cea din trimestrul IV/2016. La polul opus, cea mai accentuată îmbunătățire se observă în Finanțe, asigurări, imobiliare și servicii de afaceri, unde, pentru trimestrul IV, indicatorul a ajuns la +24%, în urcare cu 17 puncte procentuale față de iulie - septembrie 2017, respectiv cu 18 puncte față de același interval din 2016. Alte sectoare în care sunt șanse mari să găsiți un job, în această toamnă - iarnă, sunt Industria prelucrătoare și eternul HoReCa (Hoteluri, restaurante și catering). Din punctul de vedere al regiunii, cele mai favorabile perspective de angajare sunt în regiunile București-Ilfov și Nord-Vest; la polul opus găsim Nord-Estul României.