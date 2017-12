Vrem o lume mai curată!

Doi profesori de la Şcoala Gimnazială nr. 16 Constanţa, directorul unităţii, prof. Daniela Penu şi prof. Ileana Dumitru, au reprezentat ţara noastră, în Norvegia, în perioada 12-18 mai, la activitatea de mobilitate din cadrul proiectului „Let\'s make our world more green and clean” (Vrem o lume mai verde şi mai curată), finanţat de Comisia Europeană, prin programul Comenius. „Mai multe şcoli au aplicat pentru acest proiectul Comenius, însă noi am fost acceptaţi. Am fost singurii reprezentanţi din România. La proiect au participat cadre didactice din cele 12 ţări participante: Grecia, Italia, Norvegia, Franţa, Anglia, Letonia, Lituania, Slovenia, Polonia, Turcia, România şi Spania. Acum urmează ca alte două colege să plece în Lituania pentru că proiectul vizează organizarea unor vizite în fiecare ţară participantă”, a declarat directorul Şcolii Gimnaziale nr. 16. Ea a adăugat că şi elevii au participat la acest proiect dar activităţile s-au derulat la Constanţa pentru că proiectul prevede că nu pot fi incluşi copii mai mari de şapte ani. „Scopul proiectului a fost să sensibilizeze şi să trezească interesul copiilor pentru protecţia mediului, realizând astfel că atât viaţa, cât şi calitatea vieţii lor, depind direct de starea mediului înconjurător”, a mai spus Penu. (M.D.)