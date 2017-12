Vrem promovare, dar...

La fel ca multe alte lucruri, în România și activitatea de lobby este privită cu scepticism. Și asta pentru că, după cum spune senatorul PSD Gabriela Crețu, ea este o sursă de dezechilibru, pentru că oamenii cu bani își pot prezenta punctul de vedere, iar ceilalți, nu. Membru al Comisiei pentru afaceri europene, Gabriela Crețu a vorbit despre acest subiect în cadrul unei dezbateri cu tema „Lobby în România vs. Lobby în Uniunea Europeană“. „Lobby-ul nu are nimic în comun cu democrația, mai ales cu cea participativă, are de-a face cu banii, cu economia. Permite celor cu bani să plătească firme sau profesioniști individuali care să stea toată ziua pe lângă instituțiile puterii și să le prezinte punctul de vedere, să influențeze procesul legislativ. Nu permite celor care nu au bani să facă acest lucru, să-și prezinte punctul de vedere", a spus Crețu. Ea a mai afirmat că declarația de interese a fost introdusă în lege pentru a împiedica un politician ales să practice lobby, adică să reprezinte interesele de un anumit tip și de grup. „Nici instituțiile publice nu fac lobby, ele promovează poziții în baza unui mandat care este elaborat democratic sau măcar poate fi controlat democratic“, a arătat senatorul PSD. Dezbaterea cu tema „Lobby în România vs. Lobby în UE“ face parte dintr-un proiect derulat sub coordonarea Institutului European din România în perioada iunie - noiembrie 2014, care își propune realizarea unei analize privind problematica lobby-ului în UE, impactul activităților de lobby în elaborarea politicilor publice, precum și prezentarea unor exemple de bune practici la nivelul statelor membre ale UE.