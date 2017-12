“Vrem să ajungem cît se poate de sus!”

Trupa “DJ Project”, formată din DJ Gino Manzzoti, DJ Maxx şi Elena, este în fruntea topurilor, menţinîndu-se pe primele poziţii ale clasamentelor de multă vreme. Deşi au succes, componenţii formaţiei au rămas aceiaşi tineri sinceri şi calzi, fără fiţe. Aflaţi pe litoral, DJ Gino Manzzoti şi Elena au vorbit, în exclusivitate, pentru cotidianul “Telegraf”, despre succesul “DJ Project” şi despre proiectele de viitor ale trupei.

Care sînt planurile voastre?

Planurile sînt cele care au fost şi în urmă cu un an, să ajungem cît se poate de sus.

Deocamdată, ce ne-am planificat, am reuşit să obţinem, adică noul album semnat “DJ Project“, care conţine 15 piese, inclusiv versiunea în limba engleză a piesei “Privirea ta”. Am semnat cu o casă de discuri din Anglia. Cred că “Povestea mea” este cel mai reuşit album de pînă acum. În plus, avem concerte numeroase, patru - cinci pe săptămînă, şi vine toamna, cu balurile, vom avea mai multe concerte. Avem şi oferte din străinătate, dar nu vrem să le acceptăm, pierdem foarte mult timp pe drum şi nu ne interesează comunităţile din alte ţări.

Ce puteţi spune despre proiectele din străinătate?

Avem deja o piesă în limba engleză, care se difuzează în străinătate, am semnat şi un contract cu casa de producţie “Universal”. Aşteptăm ca piesa să se bucure de succes, să avem şi concerte în străinătate.

Concerte pentru publicul străin aveţi?

Încă nu, dar după ce va ieşi pe piaţă single-ul “Privirea ta” în limba engleză, în Anglia, cred că vom avea. Nu poţi să le cînţi străinilor în limba română.

Vă gîndiţi la un turneu “DJ Project“?

Avem mereu turnee şi Constanţa este inclusă, mergem în oraşele mari, dar nu ştiu exact cînd vom reveni.

Ce mesaj aveţi pentru fanii constănţeni?

Să asculte noul album semnat “DJ Project” şi să ne susţină în continuare.