“Vrem să ştim de ce se află fata noastră în penitenciar”

Incertitudine chinuitoare pentru părinţii unei tinere de 21 de ani, din Cernavodă, care a fost reţinută de autorităţile spaniole pe aeroportul din Madrid în luna august, chiar în momentul în care ar fi trebuit să se urce în avionul spre România. „Asta se întâmpla pe 6 august. Ar fi trebuit să vină în ţară. Era prima dată în ultimii trei ani când urma să o vedem. Nu a mai ajuns şi timp de aproape trei săptămâni am aşteptat disperaţi veşti de la ea. Într-un final, am aflat că se află într-un penitenciar din Madrid, dar nici până la ora actuală nu ştim de ce a ajuns acolo. Vrem să ştim acest lucru! Până să aflăm ce i se întâmplase, de ce nu a mai sosit în România pe 6 august, noi am mers la Poliţie şi am reclamat dispariţia ei. După ce am fost sunaţi şi anunţaţi că Adriana a fost reţinută, am retras acea reclamaţie”, povesteşte Nicu Duţu, tatăl fetei. Coşmarul a continuat, însă, pentru familia Adrianei. Oamenii vor să ştie de ce se află fiica lor în spatele gratiilor. „Sunt convins că fata noastră nu a făcut nimic rău. Ea a avut o relaţie cu un tânăr care a fost cercetat într-un dosar, nu ştiu pentru ce infracţiuni şi se pare că din această cauză a intrat şi ea în probleme acolo. Din câte ştim noi, ea era martor în dosarul respectiv, aşa că Poliţia de acolo nu avea niciun motiv să o reţină. Nici ea nu ştie ce au cu ea şi de ce a ajuns în situaţia aceasta”, mai spune Nicu Duţu.

NEMULŢUMIŢI Până acum, toate demersurile făcute de familia Duţu s-au dovedit inutile. „Sunt foarte dezamăgit de modul în care ne tratează cei de la Consulatul României din Madrid. Oamenii aceia nu au făcut nimic pentru fiica mea. Adriana ni s-a plâns în ultima scrisoare pe care am primit-o de la ea că le-a trimis din penitenciar trei solicitări, dar nu a primit până acum niciun răspuns de la ei. Nimeni nu a venit acolo să o vadă, nimeni nu s-a interesat de soarta ei. Şi atunci eu mă întreb de ce mai sunt ei plătiţi din banii oamenilor dacă nu le pasă de nimeni şi de nimic? Noi sunăm zi de zi acolo pe toate cele patru numere pe care le avem şi nimeni nu răspunde la telefon. La un moment dat, am avut noroc şi am dat de o fată drăguţă, care a verificat prin nişte acte şi ne-a spus după o jumătate de oră că, într-adevăr, fiica noastră este reţinută. Când am întrebat-o de ce, ne-a zis că în documentele respective nu se specifică nimic, ceea ce este foarte ciudat. Nici măcar cu poliţiştii din România nu au colaborat aşa cum trebuie cei de la Consulat. Poliţiştii făceau cercetări după ce noi am reclamat dispariţia Adrianei, dar nu au avut parte de suportul celor de acolo”, a mai declarat Nicu Duţu. Tot ce vor acum părinţii Adrianei Duţu este ca fiica lor să fie pusă în libertate şi să se întoarcă acasă. „Suntem convinşi că fiica noastră nu a făcut niciun rău. Trebuie să iasă cât mai curând de acolo şi să vină acasă, unde îi este locul...”, a adăugat Nicu Duţu.