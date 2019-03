Vreme caldă, cu temperaturi ridicate în sud şi est

Vremea va fi în continuare caldă pentru această dată. În zonele montane, iar trecător și în Transilvania, se vor semnala precipitații mixte. Vântul va avea intensificări temporare în zona montană. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade in estul Transilvaniei și 18 grade in sudul Munteniei si al Dobrogei. Şi în Capitală avem parte de vreme caldă, dar spre seară sunt posibile ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade, iar cea minimă de 4...6 grade, ușor mai scăzută la periferie.

Noaptea, cerul va avea înnorări și va ploua local în vest și nord-vest și cu totul izolat în nord-estul țării. În zonele montane aferente, iar trecător și în Transilvania, vor fi precipitații mixte. În restul teritoriului cerul va fi variabil spre mai mult senin. Vântul va avea intensificări temporare la munte, cu viteze mai mari pe creste, unde se vor depăși 70...90 km/h, iar în rest va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și 9 grade, izolat mai scăzute în depresiuni, spre -7 grade. ÎN BUCUREŞTI, cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 1...3 grade.

PROGNOZA METEO MIERCURI

Valorile termice vor marca o scădere ușoară în majoritatea zonelor, dar se vor menține peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări pe parcursul zilei când va ploua slab pe arii restrânse în centru, est și sud-est și cu totul izolat în rest. La munte, dar trecător și în Transilvania, vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în zonele montane, mai ales pe creste, dar local și la cote mai reduse și în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 7 grade in estul Transilvanieiși 17 grade in vestul si in sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 7 grade, mai coborâte în depresiuni, spre -9 grade. BUCUREŞTI: Valorile termice vor marca o scădere ușoară, dar se vor menține peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări pe parcursul zilei când probabilitatea de ploaie va fi ridicată, iar vântul va mai avea unele intensificări. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 1...2 grade, mai scăzută în zona preorășenească.