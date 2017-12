Vreme caldă, dar instabilă

Zilele care vin aduc vreme capricioasă. În Dobrogea, norii se adună și vor fi însoțiți de averse, au anunțat specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional. Astăzi, cerul va fi variabil, iar izolat, în nordul zonei vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 30 de grade Celsius, iar cele minime între 16 şi 20 de grade C. Mâine, vremea va fi în general instabilă şi normală termic. Cerul va fi temporar noros. Pe arii extinse vor fi averse, izolat în cantităţi posibil însemnate. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 şi 28 de grade C, iar cele minime între 15 şi 19 grade C. Vineri, 3 iulie, vremea se menţine în general instabilă şi normală termic. Cerul va fi variabil, temporar noros, când, local vor fi averse în general slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 şi 27 de grade C, iar cele minime între 16 şi 20 de grade C. Și sfârșitul de săptămână aduce vreme capricioasă. Sâmbătă, 4 iulie, vremea va fi uşor instabilă şi se va încălzi uşor. Cerul va fi variabil, iar izolat vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 şi 29 de grade C, iar cele minime între 16 şi 20 de grade C.