Vreme caldă în weekend! Când se schimbă temperaturile

Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an în majoritatea zonelor, cu excepția celor înalte de munte, unde va fi rece. Temporar se vor semnala precipitații slabe cantitativ, sub formă de ninsoare - la munte, şi mixte în restul teritoriului. Izolat vor fi posibile depuneri de polei, iar local, în special la munte, se va forma ghețuș. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă unde va viscoli sau va spulbera zăpada. Şi la Bucureşti, vremea se va menține mai caldă decât în mod normal în această perioadă din an. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi condiții de ploaie slabă, mai ales la începutul zilei.

NOAPTEA, cerul va fi mai mult noros. În zona montană vor predomina ninsorile, pe arii restrânse moderate cantitativ, cu precădere în Carpații Meridionali; în Transilvania și Maramureș se vor semnala precipitații slabe, îndeosebi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Izolat vor fi condiții de polei și local, în special la munte, se va forma ghețuș. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, unde va viscoli sau va spulbera zăpada, va sufla în general moderat în Moldova și în sudul Olteniei, iar în rest va fi predominant slab. Pe spații mici vor fi condiții de ceață. Valorile termice vor fi în continuare mai ridicate decât mediile climatologice, cu minime cuprinse între -2 și 5 grade.

PROGNOZA METEO SÂMBĂTĂ

Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an în majoritatea zonelor, cu excepția celor înalte de munte, unde va fi rece. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 10 grade, iar cele minime între -4 și 2 grade. Cerul va fi mai mult noros, exceptând Oltenia și vestul Munteniei, unde va avea și perioade cu variabilitate. Temporar se vor semnala precipitații slabe cantitativ, sub formă de ninsoare - la munte, local, mixte - în nord, nord-est și centru și pe spații mici, predominant ploi - în restul teritoriului. Izolat vor fi posibile depuneri de polei, iar local, în special la munte, se va forma ghețuș. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă unde va viscoli sau va spulbera zăpada, iar în cursul zilei va sufla în general moderat în Moldova, Dobrogea și sudul Olteniei. Vor fi condiții de ceață, mai ales în sud.