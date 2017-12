Vreme călduroasă în weekend. Când revin ploile?

Începând de săptămâna viitoare, temperaturile încep ușor să scadă și revin ploile. Până atunci însă, vremea se va menține călduroasă, ba chiar caniculară în anumite zone din Dobeogea. Reamintim faptul că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de caniculă şi disconfort termic, valabilă în 12 județe ale țării, printre care și Constanța, până sâmbătă, 16 iulie. Va fi caniculă în sudul şi estul Munteniei, în partea continentală a Dobrogei şi în sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 - 36 de grade Celsius şi izolat 37 de grade C, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Duminică, 17 iulie, în estul şi sud-estul României, vremea se va menţine călduroasă, izolat caniculară. Minimele se vor încadra în Dobrogea între 19 și 23 de grade C, iar maximele între 28 și 34 de grade C. Vremea nu va fi capricioasă doar în aceste zone. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben pentru 21 de judeţe din jumătatea de vest a ţării, unde, începând de vineri dimineaţă şi până duminică dimineaţă, vor fi ploi torenţiale, vijelii, descărcări electrice şi căderi de grindină, în unele zone cantităţile de apă ajungând la 80 de litri pe metru pătrat. De luni, 18 iulie, vremea schimbă foaia și în Dobrogea. Maxima zilei nu va mai depăși 31 de grade C și vor fi ploi însoțite de descărcări electrice.