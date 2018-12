Vreme frumoasă la malul mării, în sudul şi sud-estul ţării

Cerul va fi variabil în sudul şi sud-estul ţãrii unde, cu totul izolat, pot fi precipitaţii slabe, mixte. În restul teritoriului vor fi înnorãri persistente şi pe arii restrânse, temporar, va ninge slab în nord, nord-est şi centru, iar noaptea şi în nord-vest. Vântul va continua sã prezinte intensificãri la munte. Temperatura aerului va avea valori maxime cuprinse între -4 grade in estul Transilvaniei şi 5 grade in sud-estul Olteniei si in sudul Muntenieie. Noaptea şi dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.

PROGNOZA METEO MIERCURI Vremea va fi în general închisã în jumãtatea de nord a ţãrii şi se vor semnala precipitaţii, local sub formã de ninsoare în zonele deluroase şi montane, precum şi în Transilvania, iar pe arii relativ restrânse, predominant ninsori în Maramureş şi mixte în Moldova, favorizând depunerile de polei. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil cu înnorãri trecãtoare în sud-est, unde probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicatã. Vântul va prezenta unele intensificãri la munte, mai ales pe creste unde va spulbera zãpada, dar la cote mai reduse şi în zonele joase de relief, îndeosebi din sud-vest, centru şi nord-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 grade in estul Transilvaniei şi 6 grade in sudul Olteniei, iar cele minime, mai ridicate decât în noaptea precedentã, se vor situa între -6 şi 1 grad. Izolat, îndeosebi dimineaţa şi noaptea, se va semnala ceaţã.

BUCUREȘTI Cerul va fi variabil, cu înnorãri trecãtoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 3...5 grade, iar cea minimã de -2...0 grade.