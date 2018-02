Meteorologii anunță vreme mohorâtă la Constanța, în următoarele 3 zile! Astfel, joi, 22 februarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 6 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -2 și 1 grad C; sunt anunțate precipitații sub formă cu ploie și lapoviță. Nici vineri, 23 februarie, și nici sâmbătă, 24 februarie, nu sunt anunțate mari modificări termice. Astfel, vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 5 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -3 și 1 grad C, iar sâmbătă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 5 grade C, iar minimele vor fi între -5 și 0 grade C. În ambele zile sunt anunțate precipitații sub formă de ploie și lapoviță. Vom reveni cu evetualele modificări anunțate de meteorologi.