Vreme neobișnuit de caldă, la Constanța

Zilele următoare ne aduc vreme frumoasă. Și astăzi continuă să fie mai cald decât ar fi normal, la Constanța, cu temperaturi care ajung la valori ridicate pentru luna ianuarie. Cerul va fi variabil, temporar mai noros, când izolat va ploua slab. Vântul nu prea își va face simțită prezența. Maximele se vor situa între 7 și 12 grade C, iar minimele între -2 și 3 grade C, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Local va fi ceață, asociată cu burniță. Urmează o zi plăcută și mâine, când vremea va fi închisă, dar caldă. Cerul va fi noros și local va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele vor urca până la 9 grade C, valori mai ridicate decât ar fi normal la această dată. Totodată, temperaturile minime se vor situa între 1 și 5 grade C. Local va fi ceață, asociată cu burniță. Miercuri, 21 ianuarie, vremea se menține închisă și caldă. Cerul va fi noros și local va ploua slab. Temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar cele minime între 2 și 7 grade C. Pe arii restrânse va fi ceață.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza agrometeorologică până la 23 ianuarie. În această perioadă, în cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0 - 100 cm se va menţine în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, la nivelul întregii ţări. În această perioadă, culturile de toamnă şi speciile pomi-viticole se vor afla în stadiul de repaus vegetativ, în aproape toată ţara. Pe suprafețele agricole fară strat protector de zăpadă, unde temperaturile minime din aer vor scădea sub pragurile biologice critice de rezistentă (temperaturi minime de -10... -15 grade C) ale plantelor, vor fi posibile vătămări ale aparatului foliar prin îngălbeniri/arsuri ale vârfului frunzelor. Culturile de orz şi grâu de toamnă, înfiinţate în epoca optimă, vor înregistra fazele de răsărire, formare a frunzei a treia şi înfrăţire (10 - 100%), în majoritatea teritoriului agricol al ţării. Cultura de rapiţă se va situa în faza de dezvoltare a aparatului foliar. Pomii fructiferi şi viţa-de-vie din toate plantaţiile se vor afla în repaus vegetativ. Lucrările agricole de sezon vor fi întrerupte temporar.