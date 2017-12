Vreme răcoroasă, astăzi, în Dobrogea

14:41:19 / 27 Iunie 2014

Cat mai dureaza

Mi-e frica sa citesc articole care anunta ploi in Constanta .Am locuinta in catierul de blocuri pt Tineri de pe Baba Novac de 2 ani, cand ploua e jale mare cu masina e o aventura sa circuli pt ca sunt cratere de 0,8m si lungi de 5-6 m pline cu apa. Strada e langa LIDL iar EDILII orasului NU vad zona .Seara e concert dat de broaste si tantari.S-a asfaltat acum o luna Baba Novac si atat restul poate sa mai astepte.Dar vin alegerile in toamna.......mai vedem!