Vremea frumoasă a transformat faleza Cazinoului în furnicar

A fost vreme ca de început de primăvară în weekend, la Constanţa. Duminică, 7 ianuarie, în jurul prânzului, frigul a fost înlocuit cu razele soarelui, mercurul din termometre arătând peste 12 grade Celsius. Când au văzut atmosfera primăvăratică, numeroși constănțeni au ieșit din case. Faleza Cazinoului a devenit în scurt timp neîncăpătoare pentru numărul mare de constănțeni care au ieșit la plimbare. Însă cei mai bucuroși au fost copiii, care au scăpat de căciuli și mănuși. Au scos la aer trotinete, role și mingi de fotbal, ca într-o veritabilă zi de primăvară. Constănțenii care nu au văzut faleza renovată au rămas plăcut surprinși de modificări. „Este foarte frumos. Așa da. Te plimbi de drag”, a spus un constănțean. Și plaja din stațiunea Mamaia a fost plină. Cele 12 grade C care au încălzit nisipul au fost un motiv suficient de plimbare pentru toți cei care așteptau un semn de primăvară. De bucurie că vremea este frumoasă, oamenii au profitat din plin de aerul curat și de razele soarelui, au admirat marea și au făcut fotografii. „De cum am văzut ce vreme frumoasă este azi (duminică, 7 ianuarie, n.r.), i-am propus soției să ne urcăm în mașină și să alegem destinația Constanța. În felul acesta s-au bucurat și ei de vremea frumoasă, iar eu am realizat fotografii superbe în care am surprins felul în care se reflectă razele soarelui în mare”, a spus un bucureștean.

SE RĂCEȘTE UȘOR

În zilele următoare, meteorologii anunţă că vremea se va răci uşor. Mai mult, este posibil să apară şi precipitaţii slabe în mai multe zone din ţară. Cu toate acestea, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Luni, deşi valorile termice diurne vor marca o uşoară scădere faţă de ziua precedentă, îndeosebi în regiunile estice şi sudice, vremea se va menţine caldă, chiar deosebit de caldã în vestul ţării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 grade în nordul Moldovei şi 15 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime se vor situa, în general, între -2 şi 7 grade. Cerul va avea înnorări temporare. În estul teritoriului, iar ziua, posibil şi în nordul extrem, pe arii restrânse, vor predomina ploile, slabe cantitativ. În nordul Carpaţilor Orientali, trecãtor, va fulgui. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în sud-vest. Cu precădere dimineaţa şi noaptea, în zonele joase de relief, local va fi ceaţã, asociatã izolat cu burniţă.

PROGNOZA METEO MARŢI. În regiunile extracarpatice, valorile termice vor continua sã scadã, cerul va fi noros şi pe arii restrânse vor fi precipitaţii slabe, sub formă de ploaie, iar la munte şi, posibil, trecător şi în Moldova, şi lapoviţă sau fulguieli. În restul teritoriului, vremea se va menţine deosebit de caldă, iar înnorările vor fi temporare. Vântul va avea intensificãri în sudul Banatului, în Dobrogea şi pe crestele montane şi doar izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 2 şi 12 grade, cu cele mai ridicate valori în vestul ţării, iar cele minime se vor situa între -5...-4 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 6...7 grade în Dealurile de Vest. Dimineaţa şi noaptea, în zonele joase, pe arii restrânse va fi ceaţã, iar în Moldova, izolat şi trecător, sunt posibile depuneri de polei.

PROGNOZA METEO MIERCURI. Valorile termice vor fi în uşoară scãdere faţă de ziua precedentă, astfel încât temperaturile maxime vor fi cuprinse, între 0 grade în nordul Moldovei şi 12 grade în vestul şi nord-vestul teritoriului, iar cele minime se vor situa între -3 şi 5 grade. Cerul va fi temporar noros în vestul ţării şi mai mult noros în rest. În sudul şi estul teritoriului şi local în rest, vor fi precipitaţii slabe, predominant ploi, care pot favoriza depunerea de polei, cu precădere în zona Carpaţilor Orientali. Vântul va avea intensificãri în sudul Banatului, în Dobrogea şi pe crestele montane şi izolat în celelalte regiuni. Dimineaţa şi noaptea, în zonele joase din vest, vor fi condiţii de ceaţă.

PROGNOZA METEO JOI. Valorile termice vor fi apropiate de normele perioadei în jumătatea de sud-est a ţării şi se vor situa uşor peste aceste norme în rest. Local şi temporar, mai ales în regiunile sudice, vor fi precipitaţii slabe.