Vremea își revine. Vezi de când!

Vremea ca de toamnă de pe litoral, cu zile mohorâte și temperaturi de nici 25 de grade Celsius, a dat peste cap planurile miilor de turiști care au avut concediu în această săptămână. Totuși, meteorologii ne dau vești bune. De săptămâna viitoare, la Constanța vremea se îndreaptă și soarele ne va dezmorți. Până atunci însă, atât sâmbătă, 22 august, cât și duminică, 23 august, va ploua aproape încontinuu. Sâmbătă este posibil să cadă averse însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime nu vor depăși 25 de grade C. Duminică, printre nori și ploi, va mai ieși din când în când soarele, iar maxima va ajunge tot până la 25 de grade C. Luni, 25 august, soarele va încălzi litoralul cu temperaturi de până la 29 de grade C.

CE FEL DE TOAMNĂ VOM AVEA? În septembrie, temperaturile medii lunare se vor situa peste norme în sud-estul, sudul și local în vestul țării, iar în celelalte regiuni pot fi apropiate de mediile multianuale. Cantitățile lunare de precipitații vor avea o tendință spre deficit în majoritatea regiunilor, cu excepția centrului și nordului țării, unde acestea pot fi apropiate de mediile climatologice. În octombrie, regimul termic va înregistra valori peste mediile climatologice în sud-est și local în sudul și vestul teritoriului, iar în restul regiunilor, temperaturile medii lunare se vor încadra în normalul perioadei. Pentru Banat, Crișana, Dobrogea și Muntenia sunt prognozate temperaturi medii ce pornesc de la 9 grade C și ajung la 14 grade C. La capitolul precipitații, prognoza arată cantități lunare ce vor prezenta valori apropiate de mediile multianuale în majoritatea regiunilor, inclusiv în Dobrogea. În noiembrie, estimările arată că valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, cu excepția regiunilor din sud-est și, local, sud și vest, unde acestea se pot situa peste normele multianuale, de 3,8 grade C. Temperaturile medii vor fi cuprinse între 5 și 8 grade C în Dobrogea. De asemenea, cantitățile lunare de precipitații se vor situa în limite apropiate de mediile climatologice lunare (41,5 l/mp) în sud-est și sud, iar în restul teritoriului vor fi posibile cantități medii peste norme. Estimările sezoniere sunt realizate de către Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%.