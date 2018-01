Vremea în următoarele 3 zile, la malul Mării Negre

Meteorologii anunță precipitații sub formă de ploaie, la Constanța, în următoarele 3 zile, o ușoară scădere a temperaturii maxime pentru marți, 9 ianuarie, pentru ca apoi mercurul în termometru să mai crească puțin. Astfel, marți, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -3 și 2 grade C; în această zi sunt anunțate și ploi. Miercuri, 10 ianuarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 8 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 2 și 6 grade C; va continua să plouă. Joi, 11 ianuarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 10 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 1 și 6 grade C; nici în această zi, potrivit meteorologilor, nu vom scăpa de umbrele. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.