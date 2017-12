Vremea schimbă foaia

Vremea începe să se amelioreze în Dobrogea, spun meteorologii. Marți, 7 iunie, vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă, cu cer variabil, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 22 de grade Celsius, iar cele minime între 9 şi 14 grade C. Miercuri, 8 iunie, vremea va fi în general frumoasă şi răcoroasă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 22 de grade C, iar cele minime între 10 şi 15 grade C. Joi, 9 iunie, vremea va fi în general frumoasă şi se va încălzi uşor. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 23 de grade C, iar cele minime între 11 şi 16 grade C. Vineri, 10 iunie, vremea va fi în general frumoasă şi va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, temporar noros și vor fi condiţii pentru averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 25 de grade C, iar cele minime între 12 şi 17 grade C.