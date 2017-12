Vremea schimbă foaia! Și la noi...

Doar astăzi ne mai putem bucura de vreme însorită, ne spun meteorologii, care au anunțat că de mâine va ploua în Dobrogea. Astăzi vom avea și temperaturi deosebit de ridicate, astfel că maxima va ajunge până la 30 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Mâine vor fi ploi însoțite de descărcări electrice și se va răci. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade C. Vineri, 25 septembrie, cu toate că este posibil să plouă, va mai ieși din când în când soarele. De săptămâna viitoare, meteorologii de la ANM au anunțat că atât temperaturile diurne, cât şi cele nocturne vor scădea treptat şi vor deveni normale pentru această perioadă din an, adică vom avea maxime de 20 - 22 de grade C şi minime de 13 - 14 grade C.