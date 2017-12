Vremea se încălzește, iar cantitățile de precipitații vor fi excedentare în următoarele trei luni

Vremea din următoarele trei luni va fi caracterizată prin precipitații, în general, excedentare în majoritatea regiunilor, în timp ce temperaturile vor crește de la o zi la alta, ajungând în luna mai la valori termice de 18 grade Celsius, cu aproape trei grade peste media multianuală a perioadei, se menționează în prognoza meteorologică valabilă pentru intervalul martie - mai 2015, publicată, astăzi, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Potrivit estimărilor de specialitate, în prima lună de primăvară din acest an, temperatura aerului va avea, în general, valori apropiate de mediile multianuale în regiunile sud-estice și sudice și sub normalul perioadei în restul teritoriului. Temperaturile medii lunare se vor încadra între—1 grad Celsius, în Moldova, și 7 grade Celsius, în Banat și Oltenia. Media multianuală a lunii martie, raportată la perioada de referință 1981 — 2010, este de 3,5 grade Celsius. În ceea ce privește cantitățile lunare de precipitații, acestea vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor oscila între 17 litri/mp în Dobrogea și 60 de litri/mp în Maramureș, în condițiile în care media multianuală este de 38,3 litri/mp. În aprilie, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice în zona de sud-est a țării și se vor situa sub normalul perioadei în restul regiunilor. Astfel, în Moldova și Transilvania, mediile pornesc de la 5 — 6 grade Celsius și se opresc la 11 — 12 grade Celsius, în Crișana, Maramureș, Transilvania, Dobrogea, Banat, Moldova, Oltenia și Muntenia. Media multianuală a lunii aprilie este consemnată la 9,3 grade Celsius. De asemenea, cantitățile lunare de precipitații vor fi apropiate de mediile multianuale, cu o tendință de excedent în centrul și nordul țării. Acestea vor oscila între 14 litri/mp în Dobrogea, 34 litri/mp în Muntenia și 78 litri/mp, în Banat. Potrivit ANM, media multianuală de precipitații este de 51,3 litri/mp, în aprilie. Conform ANM, în luna mai, temperatura aerului va fi apropiată de normalul climatologic în sud-est și local în sudul și vestul țării, iar în celelalte regiuni va avea valori sub mediile multianuale ale perioadei. Valorile medii lunare pornesc de la 10 grade Celsius, în Moldova, însă pot ajunge și la 18 grade Celsius, în Banat, Oltenia și Muntenia, peste media multianuală a perioadei, de 14,9 grade Celsius. Totodată, cantitățile lunare de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, cu excepția regiunilor sud-estice și sudice, unde se vor situa, în general, în apropierea mediilor multianuale, raportate de ANM la 66,5 litri/mp. Cele mai mari cantități de precipitații sunt preconizate în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și Muntenia (între 83 și 89 litri/mp), iar cele mai puține (16 litri/mp), în Dobrogea.