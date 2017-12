Vremea se încălzește, dar nu vă bucurați prea tare!

Vremea se va încălzi în zilele următoare, însă nu vă bucurați prea tare pentru că, începând din weekend, vor fi din nou ploi și temperaturi în scădere. Miercuri, 27 aprilie, vremea va fi în general frumoasă şi se va încălzi în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 18 grade Celsius, iar cele minime între 6 şi 10 grade C. Joi, 28 aprilie, vremea va continua să se încălzească şi va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 23 de grade C, iar cele minime între 9 şi 13 grade C. Vineri, 29 aprilie, vremea va fi în general frumoasă, caldă în zona continentală. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona de coastă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 22 de grade C, iar cele minime între 8 şi 11 grade C. Sâmbătă, 30 aprilie, vremea se va răci faţă de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros şi izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 19 grade C, iar cele minime între 7 şi 11 grade C.