Chiar dacă suntem la sfârşitul lunii august, toamna pare să mai aştepte până să îşi intre în drepturi. Astfel, turiştii şi constănţenii vor avea parte de vreme numai bună de plajă şi zile călduroase la malul mării şi în următoarea perioadă. Potrivit meteorologilor, în cursul acestei zile, termometrele din judeţul Constanţa nu vor înregistra temperaturi sub 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori vor fi în Cernavodă, unde specialiştii prognozează temperaturi de 33 de grade C. Nici în Constanţa nu va fi mai răcoare, diferenţa de temperatură fiind de doar două grade C. Însă în weekend, valorile maxime înregistrate vor scădea sub 30 de grade C, dar nu cu mult. Prin unele locuri, vântul va sufla slab şi moderat, iar pe litoral vor mai fi intensificări trecătoare. Cu toate acestea, vremea se menţine călduroasă, iar turiştii şi constănţenii prezenţi în staţiunile de la malul mării se pot considera norocoşi că vor avea parte de un sfârşit de săptămână cu temperaturi ridicate, fără ploi. În ceea ce priveşte valorile minime înregistrate, în intervalul 23-25 august, ele vor fi cuprinse între 17 şi 21 de grade C.