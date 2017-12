Vremea ține cu noi. Vești bune de la meteo!

Vremea s-a îndreptat încă de săptămâna trecută, iar temperaturile au ajuns la media specifică acestei perioade. Meteorologii ne anunță că și în următoarele zile ne vom bucura de zile plăcute de toamnă. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), marți, 3 noiembrie, vom avea parte de timp frumos și mult soare în Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 16 grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 2 și 7 grade C. Miercuri, 4 noiembrie, pe cer nu se va afla nici măcar un nor, așa că merită să faceți o plimbare. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 16 grade C, iar cele minime între 2 și 9 grade C. Joi, 5 noiembrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Vor fi maxime cuprinse între 11 și 15 grade C, iar minimele se vor situa între 3 și 9 grade C.

