Vremuri grele pe șosele! Plouă cu bețivi!

Chiar dacă se presupune că știu suficientă carte cât să poată obține permisul de conducere, unii șoferi chiar nu înțeleg că, atunci când nu te poți ține pe picioare, nu ar trebui să urci la volan. Așa se face că, în weekend-ul 23-24 septembrie, polițiștii au prins mai mulți șoferi care circulau sub influența licorilor bahice. În 23 septembrie, la ora 14.40, oamenii legii din cadrul Postului de Poliție Oltina l-au depistat pe S.M.I., în vârstă de 30 de ani, din localitatea Satu Nou. Bărbatul conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice. La fel a procedat și M.E., în vârstă de 38 de ani, din Brăila, care circula pe strada Dezrobirii din Constanța. Duminică, 24 septembrie, la ora 3.40, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurale Topraisar l-au depistat pe P.S.G., în vârstă de 26 de ani, din stațiunea Neptun, care a condus un autoturism pe DJ 395, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Un alt șofer beat mangă a fost depistat de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Lumina. Este vorba despre M.V., în vârstă de 38 de ani, care circula pe strada Năvodari din Lumina (deși noi credem că mergea pe șapte cărări, șosele sau străzi). Toți prietenii lui Bachus prinși la volan în acest weekend s-au ales cu dosar penal.