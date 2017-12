Vremuri grele pentru agricultura constănţeană

În pofida secetei catastrofale din acest an, care a adus cea mai slabă recoltă de cereale din ultimii 50 de ani, campania agricolă de toamnă încearcă să mai şteargă din urmele dezastrului. Reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa susţin că deşi au fost calamitate peste 57.000 de ha de culturi, în special cele de păioase, în 2008 va fi cultivată o suprafaţă mult mai mare de grîu. „Lipsa prelungită a precipitaţiilor a afectat foarte mulţi producători agricoli constănţeni, însă prin alocarea subvenţiilor de 500 de lei vechi la ha de grîu am reuşit să creştem această suprafaţă pentru anul viitor cu 40.000 de ha. În acelaşi timp, am cultivat suprafeţe importante de orz, secară şi rapiţă, deşi recolta de anul trecut a fost cu mult sub aşteptări”, a declarat directorul executiv al DADR Constanţa, Iancu Şapera. Pe de altă parte, Şapera a declarat că temperaturile ridicate din acest an au pîrjolit tot ce au întîlnit în cale, astfel că peste 1.000 de producători agricoli asiguraţi au beneficiat de despăgubuiri la culturile calamitate. “Pentru un an normal dobrogean, nivelul precipitaţiilor trebuie să se situeze la 400 de metri cubi la ha, însă în 2006 am avut doar 150. Avem informaţii despre previziunile meteorologice şi pot spune că situaţia nu va fi deloc uşoară în viitor. Practic, anul 2008 va fi foarte dificil pentru agricultura constănţeană, deşi recolta se anunţă mult mai bună decît în acest an”, a concluzionat Iancu Şapera.