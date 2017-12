Vreţi să intraţi în Bulgaria pe la Giurgiu - Ruse? Hm, mai gândiţi-vă!

Tirurile care așteaptă trecerea frontierei prin PTF Giurgiu - Ruse, Bulgaria, formează cozi de aproximativ șapte kilometri pe prima bandă de mers a DN 5 București - Giurgiu, iar șoferii aflați în așteptare fac plajă lângă mașini sau joacă table cu ceilalți colegi la umbra cabinelor. ''Coada de tiruri se întinde până dincolo de localitatea Remuș, au fost și noaptea trecută tiruri în așteptare. Faptul că la mijlocul săptămânii foarte multe camioane care intră în țară la începutul săptămânii prin vestul țării și se deplasează spre Bulgaria, Grecia sau Turcia ajung în sud, la PTF Giurgiu - Ruse, duce la formarea cozilor. La acest lucru se adaugă faptul că vinieta de călătorie pe drumurile din Bulgaria se poate achiziționa numai din Punctul de frontieră și plata se face doar cu cardul. Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Giurgiu Ruse sunt organizați pentru efectuarea controlului la frontieră pe trei artere de mers, iar pentru tirurile ajunse la frontieră, timpul de așteptare pentru controlul documentelor și cântărire este de aproximativ 20 de minute'', a declarat vineri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al ITPF Giurgiu, Dănuț Cazacu.

Șoferii care ajung acum la coadă în dreptul localității Frătești și mai au de parcurs peste șapte kilometri până în punctul de frontieră au de așteptat și câteva ore, motiv pentru care unii coboară din cabine și fac plajă sau joacă table cu colegii de drum. ''Eu am de efectuat un transport de răcoritoare pentru Grecia, mai am patru kilometri până la frontieră și cred că am de așteptat câteva ore, așa că mi-am invitat colegii la o partidă de table'', a declarat Remus T., unul dintre șoferii de tiruri care așteaptă trecerea frontierei. Șoferii de tiruri se plâng că săptămânal au de așteptat cu orele trecerea frontierei către Bulgaria. Potrivit ITPF Giurgiu, în ultimele 24 de ore au ieșit din țară prin PTF Giurgiu un număr de ''1.936 de autoturisme, 747 de camioane, 42 de autocare, 38 de microbuze și 7.256 de persoane'', numărul autoturismelor care ies din țară fiind cel mai mare, deoarece ''foarte mulți turiști merg încă în străinătate pentru petrecerea concediului de odihnă''.