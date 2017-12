Vreţi să slăbiţi? Rîdeţi!

Ţineţi un regim de slăbit şi vă luptaţi, disperate, cu foamea? Soluţia cea mai la îndemînă este să ronţăiţi un măr. Fibrele conţinute în el declanşează hormonii care dau senzaţia de saţietate. Un alt şiretlic, potrivit Mioarei Larie, cosmetician-estetician la salonul M & C Hair Studio "Unisex", ar fi să vă pulverizaţi trupul cu un parfum de flori şi veţi părea cu 10% mai slabe în ochii iubiţilor dvs. Acest gen de miros ridică moralul bărbaţilor şi îi face atenţi la alte aspecte decît kilogramele în plus. Specialistul M & C Hair Studio "Unisex" spune că 30 de secunde de rîs cu poftă ard la fel de multe calorii ca alergatul sau pedalatul pe bicicletă vreme de trei minute: "În plus, se întăresc şi muşchii abdominali".