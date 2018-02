Vujadinovic a primit cetățenia română

Veste bună pentru iubitorii handbalului constănțean. Predrag Vujadinovic a susținut examenul pentru obținerea cetățeniei române și a fost anunțat că va depune jurământul la 15 februarie, astfel că după ce va obține cartea de identitate va putea juca, în calitate de handbalist român, și în Liga Națională pentru Handbal Club Dobrogea Sud Constanța. Sosit în România în 2007, la Steaua București, fostul internațional sârb a mai îmbrăcat în țara noastră tricourile echipelor UCM Reșița, CSM București și HCM Constanța, devenind campion al României cu Steaua și HCM, dar și câștigător al Cupei României. În acest sezon, Vujadinovic (34 de ani) a putut evolua pentru HC Dobrogea Sud doar în Cupa EHF, iar în etapa a 20-a, după partidele cu Dinamo și CSM Focșani, va reintra și în întrecerea internă. „Sunt foarte mulțumit pentru că am obținut cetățenia română și după zece ani de stat în România, țară care m-a primit cu brațele deschise, era normal să fac pasul acesta. Plus că am stat în afara terenului o perioadă din cauza aceasta. Acum o să reintru să joc și să ajut echipa în continuare, pentru că de acum încep meciuri foarte grele și bătălia pentru cupă și campionat se anunță dificilă. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și m-au susținut”, a declarat Vujadinovic.

Pentru HCDS urmează confruntarea cu Dinamo București, campioana en titre, din deplasare, în etapa a 18-a, meciul fiind programat duminică, 11 februarie, de la ora 11.00 (în direct la Digi Sport și Telekom Sport), iar în etapa a 19-a, HCDS va juca pe teren propriu, cu CSM Focșani.

Clasament: 1. Timişoara 38p (golaveraj: 460-396), 2. Steaua 37p (438-388), 3. Turda 36p (489-431), 4. CSM București 34p (468-433), 5. HC DOBROGEA SUD 33p (444-410), 6. Odorhei 32p (427-392), 7. Dinamo 31p (496-465), 8. Călărași 27p (435-442), 9. Baia Mare 18p (415-450), 10. Focşani 17p (404-430), 11. Suceava 13p (442-481), 12. Făgăraș 13p (405-454), 13. Vaslui 13p (436-502), 14. Iași 5p (458-542).

Programul meciurilor din etapa a 18-a - sâmbătă, 10 februarie, ora 16.00: SCM Politehnica Timişoara - CSM București (în direct la TVR 1); duminică, 11 februarie, ora 11.00: CSA Steaua Bucureşti - CSM Făgăraş (în direct la TVR 2), Dinamo București - HC Dobrogea Sud Constanța (în direct la Digi Sport și Telekom Sport), ora 17.00: CS Politehnica Iași - CSU Suceava, ora 18.30: CSM Focşani - HC Vaslui; marți, 13 februarie, ora 18.00: AHC Potaissa Turda - AHC Dunărea Călărași (în direct la Digi Sport și Telekom Sport), HC Odorhei - CS Minaur Baia Mare 0-10.

Citește și:

Schimbare de lider în LN de handbal masculin

HCDS nu a avut o partidă ușoară cu ultima clasată