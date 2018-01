Vulpile polare de la Microrezervație au fost botezate după zei greci

Cei mai noi locatari ai Microrezervației din Constanța au fost botezați. Cele două vulpi polare aduse de la Grădina Zoologică din Suceava au primit nume de la vizitatori. Reprezentanții Microrezervației au scris, pe pagina de Facebook a obiectivului, care sunt numele celor două mamifere care au dat o veritabilă lecție despre ce înseamnă iubirea și devotamentul. „A venit și momentul să anunțăm ce nume am ales pentru cele două vulpi polare rezidente la Microrezervație Constanța. Numele ales de noi în urma tuturor comentariilor voastre este Khione(femela) și Boreas(masculul). Mulțumim pentru toate sugestiile dumneavoastră dar și pentru aprecieri. Vă așteptăm la o plimbare prin Microrezervație. Atmosfera este de poveste”, au scris cei de la Microrezervație pe Facebook. Cele două nume sunt inspirate din mitologia greacă, Khione fiind zeița zăpezii, iar Boreas, tatăl ei, fiind zeul vântului din Nord. Amintim că, în urmă cu două săptămâni, reprezentanții Microrezervației au lansat o provocare pentru vizitatori, îndemnându-i să aleagă un nume pentru cele două vulpi, o femelă și un mascul, care s-au remarcat printr-un atașament rar întâlnit. „Am încercat să le separăm iniţial, pentru că ni s-a spus că femela ar putea fi gestantă, dar nu s-a putut, pentru că, până a doua zi, femela a săpat un tunel pe sub gard şi a ajuns la mascul. Asta înseamnă că îşi doreşte să stea cu el şi nu ne-am opus acestei dorinţe”, a declarat directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Adrian Bîlbă, citat de Pro TV. Masculul are doi ani, iar femela este mai tânără.