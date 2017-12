Ajuns la ediţia a 20-a, Trofeul “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, se anunţă unul deschis oricărui rezultat, mai multe formaţii depunându-şi candidatura la câştigarea trofeului. După cele 83 de goluri marcate în primele 12 partide ale turneului, disputate pe 9 ianuarie, la sfârşitul săptămânii trecute am asistat, din nou, la un festival de goluri. S-au înscris 133 de goluri în 25 de meciuri, 54 - sâmbătă şi 79 - duminică, iar lupta pentru câştigarea titlului de golgeter s-a încins. Pe prima poziţie, cu 10 goluri marcate, s-a instalat Marian Savu (Săgeata Eschibaba), fostul vârf de atac al echipei FC Naţional punctând de câte cinci ori în jocurile susţinute sâmbătă şi duminică. El este urmat în clasament de Michi Iordan (Voinţa-Frontiera Tomis) şi Marian Stanciu (Săgeata Stejaru), ambii cu câte 6 goluri marcate.

Din păcate, nu toate echipele au înţeles că regulamentul Trofeului “Telegraf” trebuie respectat, astfel că formaţia Vulturii Cazino a pierdut două meciuri la “masa verde”: 0-3 cu Steaua Mării şi 0-3 cu Perla Murfatlar.

Rezultatele şi autorii golurilor - sâmbătă, 15 ianuarie - Grupa E: Telegraf & Neptun TV - FC Amicii 4-3 (Răzvan Dârmon 2, Cătălin Stroe, Gigi Carataş / Liviu Tudorache, Eduard Sas, Cătălin Florea), Grupa C: Portul - Spada Security 2-2 (Gabi Şimu, Marius Axinciuc / Paul Cristache 2), Grupa C: Intersport - CSS Apolo Medgidia 1-3 (Alex Mustacă / Valentin Mîrlea, George Isaică, Ion Gana), Grupa D: Polaris-Meconst - CSM Medgidia 3-4 (Mihai Drugă, Lucian Dumitrescu, Laurian Niţă / Marius Manole 2, Gheorghe Toma, Ionuţ Păun), Grupa A: SNC - Capitol ’84 0-1 (Sorin Fotu), Grupa F: Socep - Săgeata Eschibaba 2-9 (Nicolae Ţivichi, Vali Serghiuţă / Marian Savu 5, Cătălin Agafiţei 2, Gigi Blacioti, Cristi Dicu), Grupa D: Real - VMB Lux Pompierii 2-2 (Costel Carabaş, Costel Petre / Aurel Chelu, Adrian Bleortz), Grupa F: Săgeata Stejaru - Store 5-3 (Denes Barna, Cristi Costea, Dragoş Morţun, Marinică Stanciu, Tudor Pariza-autogol / Mihai Badea 2, Nicolae Chirvăsitu), Grupa B: Vulturii Cazino - Steaua Mării 0-3 (la “masa verde”), Grupa E: Olimpia - Voinţa-Frontiera Tomis 2-5 (Liviu Gheorghe, Laurenţiu Anghelescu / Costică Gechereanu 2, Marian Munteanu, Iulian Dumitrof, Michi Iordan); duminică, 16 ianuarie - Grupa E: Amicii - Inter Năvodari 0-6 (Nicolae Tudorici 3, Florin Sandu 2, Sandu Cristea), Grupa C: CSS Apolo Medgidia - Spada Security 0-3 (Ladislau Pal 2, Bănică Oprea), Grupa B: Steaua Mării - CS Eforie 2-5 (Marius Pandele, Dan Lungan / Adrian Tănase 2, Gheorghe Marin 2, Nelu Mârşu), Grupa D: CSM Medgidia - Cardinal Motors 2-0 (Cosmin Mocanu 2), Grupa A: Capitol ’84 - Dinamo Poliţia 3-2 (Marian Florea 3 / Adrian Ungureanu, Iulian Cristea), Grupa B: Alpha-Ştiinţa - Luceafărul 6-2 (Adi Pitu 3, Florin Olteanu 2, Cosmin Chirea / Constantin Şotilă, Gelu Dimaca), Grupa D: Real - Deltagrup Construct 7-2 (Costel Petre 2, Marinică Grosu 2, Costel Carabaş 2, Vasile Diacu / Georgian Caramă 2), Grupa F: Didactica Mangalia - Săgeata Eschibaba 0-9 (Marian Savu 5, Gigi Blacioti 2, Cristi Dicu, Kerim Oskol-autogol), Grupa F: Farul Tuzla - Săgeata Stejaru 1-9 (Daniel Iosif / Elvis Udrea 4, Dragoş Morţun, Denes Barna, Mirel Micu, Marinică Stanciu, Cristi Bocea), Grupa A: Municipal - SNC 2-1 (Stelian Carabaş, Marian Popa / Ionuţ Lefter), Grupa C: Portul - Luceafărul Amzacea 5-0 (Dumitru Bichi 2, Adi Foamete 2, Marius Axinciuc), Grupa B: Perla Murfatlar - Vulturii Cazino 3-0 (la “masa verde”), Grupa D: VMB Lux Pompierii - Polaris-Meconst 2-0 (Adrian Bleortz, Aurel Chelu), Grupa C: Arca ANR - Intersport 1-0 (Jenel Vlad), Grupa A: CFR - Liga Ofiţerilor 5-0 (Iulian Bărăitaru, Marian Beşleagă, Dănuţ Moisescu, Dănuţ Sârbu, Sefa Herchin).

Meciurile de sâmbătă şi duminică au fost arbitrate de Fernando Costache, Emilian Dache, Adrian Midişan, Adrian Stângă, Paul Dimancea, Valentin Gheorghe, Marian Ştefănescu, Constantin Zelcă, Dragoş Teodor, Gabriel Georgescu, Laurenţiu Ciuchiţă, Adrian Trandafir şi George Bodnar.

Sponsor al turneului: Restaurantul “Rustic”.

Parteneri: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.