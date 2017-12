Vunk a început turneul naţional

Trupa Vunk a reintrat în forţă pe piaţa muzicală din România. Într-o nouă formulă, artiştii au lansat piesa „La Orice Oră” şi au pornit, deja, într-un turneu naţional de promovare. Turneul va cuprinde opt din cele mai mari oraşe ale ţării şi în premieră, Vunk va urca pe scenă alături de un DJ. Este vorba despre Oldschool DJ, care a mixat în străinătate, în ţări precum Italia sau Olanda, avînd o experienţă în domeniu de 20 de ani.

„La Orice Oră” este primul single extras de pe albumul „Ca pe vremuri”, care conţine 11 piese şi se va lansa în toamna acestui an. După concertul susţinut la Constanţa, pe 26 iunie, Vunk se va deplasa la Craiova, în această vineri, apoi la Reşiţa, pe 11 iulie, Timişoara, pe 18 iulie, Satu Mare, pe 25 iulie, Iaşi - 1 august, Bacău şi Buzău, pe 8 şi, respectiv, 15 august. În cadrul turneului de promovare a noului album, Vunk va avea alături şi alte formaţii consacrate ale muzicii autohtone, precum Holograf şi Compact.

Debutul formaţiei, sub titulatura Vank, a avut loc la Teatrul „Ion Creangă”, din Bucureşti, în luna octombrie a anului 1994, iar primul album, apărut în 1998, s-a numit „Independent”. În anii următori, Vank a lansat patru albume, printre care „Voyeur”, în 1999 şi „În haine noi”, în 2002. Doi ani mai tîrziu, cu albumul „Best of Vank”, grupul a cucerit topurile muzicale autohtone cu piese precum „Iubire cu împrumut” şi „Baladă pentru o minune”. După patru ani de inactivitate, Vank a revenit în viaţa muzicală sub numele de… Vunk.